32 селлера обратились к властям Удмуртии после пожара на складе Wildberries

32 обращения поступило в Корпорацию развития Удмуртии (КРУР) от продавцов, чей товар пострадал в результате пожара на складе Wildberries в Сарапуле. Общую сумму ущерба в госорганизации «Ъ-Удмуртия» не назвали, уточнив, что идет оценка потерь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В КРУР заверили, что предпринимателей с проблемой «один на один не оставят». Сбор данных от селлеров продолжается. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что готовятся предложения по региональным мерам поддержки.

Напомним, дроны ВСУ ударили по складу Wildberries в Сарапуле 30 июля около 09:00 по местному времени. На логистическом центре началось возгорание. Пострадавших и жертв нет: сотрудников эвакуировали перед налетом. К ликвидации привлекли свыше 300 пожарных и почти 100 единиц техники. Был развернут оперштаб — на место приезжала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. СК завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Площадь склада составляет 53 тыс. кв. м. В этот день погиб один человек, но в результате другого налета на севере республики.

Удар пришелся на первый день работы Ольги Абрамовой. Из-за этого официальное представление нового руководителя пришлось сдвинуть более чем на три часа.

Подробнее о первом дне врио главы Удмуртии — в материале «Не иначе как взрыв».