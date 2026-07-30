Житель Удмуртии погиб в результате налета дронов ВСУ

Житель Удмуртии погиб в результате массовой атаки БПЛА, сообщила в Max врио главы региона Ольга Абрамова. В небе на севере республики было уничтожено два беспилотника.

«По оперативным данным, погиб один мирный житель. Он точно не представлял военную цель. На месте этого происшествия также работают все оперативные службы»,— рассказала госпожа Абрамова. При каких обстоятельств погиб житель, не сообщается.

Среди работников склада Wildberries в Сарапуле пострадавших и жертв нет. Продолжается тушение объекта. Сотрудники эвакуированы, для иногородних организован трансфер.

Напомним, около 09:00 беспилотники ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries в Сарапуле. Это привело к возгоранию на объекте. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. В городе закрыли движение по Ижевскому тракту, вдоль которого находится центр. На месте развернули оперштаб. СК завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Удмуртия находилась под угрозой атаки БПЛА около пяти часов. Токсичных веществ в атмосфере Сарапула из-за пожара на складе Wildberries не обнаружили.

Подробнее об этом — в материале «Этот день хотелось бы начать иначе».