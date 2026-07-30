Не иначе как взрыв

Официальное представление Ольги Абрамовой в качестве врио главы Удмуртии прошло на несколько часов позже назначенного времени. Ее первый рабочий день на посту начался так же, как последний рабочий день ее предшественника Александра Бречалова накануне, — с оперативной информации об атаке беспилотников. Только если 29 июля сообщалось об одном сбитом БПЛА, отсутствии повреждений и пострадавших, то Ольге Абрамовой пришлось приехать к горящему логистическому центру Wildberries. На короткой церемонии в здании Госсовета, передавая эстафету, Александр Бречалов, руководивший регионом девять лет, не смог сдержать эмоций.

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Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии К ликвидации возгорания стянули более 300 пожарных и почти 100 единиц техники

Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

«Друзья, хотелось бы начать этот день иначе, но ситуация на текущий момент такова. Одно из предприятий в Удмуртской Республике подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— сообщила Ольга Абрамова в 09:32 по местному времени (08:32 мск) на своей странице во «ВКонтакте».

За час до этого там же было опубликовано сообщение о введении режима «Опасное небо» из-за угрозы атаки БПЛА. В Ижевске и других городах и районах республики включили сирены. Об этом был первый пост в соцсетях врио главы Удмуртии после назначения. Сообщения были продублированы в Telegram и Мах госпожи Абрамовой. Их репостнули официальные паблики в соцсетях Александра Бречалова. После этого число подписчиков у нового руководителя региона быстро пошло вверх.

Как сообщила пресс-служба Wildberries, атаке ВСУ подвергся логистический центр компании в окрестностях Сарапула, который ввели в эксплуатацию год назад. Власти республики атакованное предприятие в сообщениях не называли. Тем не менее позже появились фотографии — на место происшествия в 65 км от Ижевска выехала Ольга Абрамова, там она провела заседание оперативного штаба. Позднее в соцсетях появилось ее видеосообщение из резиденции главы о том, что пострадавших при атаке на данный объект нет.

«Силы региональной группировки и главного управления МЧС России по Удмуртии направлены на локализацию пожара. Сотрудники атакованного объекта эвакуированы. Для иногородних будет организован трансфер»,— рассказала врио главы и добавила, что сегодня же на севере республики были уничтожены еще два БПЛА, при этом один мирный житель погиб. «Он точно не представлял военную цель. На месте этого происшествия также работают все оперативные службы»,— сообщила госпожа Абрамова.

Сарапул не впервые становится местом первой оперативной поездки вновь назначенного врио главы Удмуртии. В апреле 2017 года спустя несколько дней после приезда в республику туда отправился Александр Бречалов, чтобы разобраться в проблемах местных жителей. Буквально накануне его назначения журналист из Сарапула рассказал о проблемах с бездорожьем президенту Владимиру Путину на форуме ОНФ. На этом мероприятии присутствовал и господин Бречалов, бывший на тот момент сопредседателем центрального штаба ОНФ.

Из-за поездки в Сарапул и, вероятно, ограничения на полеты, снятого только около 12:40, официальное представление врио главы перенесли с 12:00 на 15:30. Оно состоялось в зале заседаний Госсовета республики.

По традиции нового руководителя присутствующим на церемонии членам правительства, главам муниципалитетов и депутатам представил полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Он указал на огромный опыт и успехи Ольги Абрамовой, а также обозначил ключевые задачи: обеспечение социально-экономической стабильности, защита граждан в условиях санкций, структурная перестройка рынка труда с учетом технологических изменений, поддержка участников СВО и их семей.

Ольга Абрамова в трехминутной речи отметила, что ей очень приятно снова быть «в нашей команде Удмуртии». «Я не буду рассказывать о себе, вы всё обо мне знаете. Более того, вот я сейчас смотрю на каждого из вас, и вспоминаются наши взаимоотношения, наша практика работы. Я думаю, что нам обязательно необходимо продолжить очень плотное взаимодействие», — сказала она.

Среди ее приоритетов в том числе необходимость разработки стратегии поддержки участников СВО, возвращающихся в республику, создание системы наставничества детей, которая поможет в их профессиональной самореализации, а также комплексное развитие программ по улучшению демографии.

Эмоциональным и трогательным оказалось выступление бывшего главы региона Александра Бречалова. Начал он с приветствия на удмуртском языке. Известно, что в первые годы работы в Удмуртии он пытался выучить язык, но не преуспел, запомнил ключевые фразы и периодически их произносил.

«День непростой во всех смыслах. С одной стороны, завершаю свой путь длиной более чем девять лет. Очень яркий, сложный. Результаты, справился или нет, — за вами. Думаю, у нас многое получилось. С другой стороны — момент расставания. Год, два, три — это еще не становится “прошивкой в голове”, а девять лет <...> ты уже сомневаешься: больше удмурт или как раньше. Это в сердце», — сказал Александр Бречалов.

Он не стал подводить итоги своей работы в цифрах и фактах, хотя признался, что выверенный текст подготовлен. О работе в регионе он рассказал через поступки конкретных активных граждан, с которыми познакомился за это время. В завершении выступления Александр Бречалов с трудом сдерживал слезы и делал паузы. «Ольга Викторовна, ни на секунду в себе не сомневайся. Ты очень сильная, ответственная, более работоспособного человека-фанатика Удмуртии я не знаю. Я всегда буду рядом»,— обратился он к врио главы и добавил пожелание команде правительства словами Владимира Высоцкого: «Для остановки нет причин. Иду скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя».

«Не останавливаться. Если мы это смогли сделать за предыдущие годы, мы можем сделать вдвое больше. Значит, у нас планка была низкая. Ну и жителям Удмуртии искреннее спасибо за девять лет счастья, сердцем всегда с вами»,— завершил речь дрожащим голосом Александр Бречалов и поблагодарил на удмуртском языке.

После этого Игорь Комаров вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Михаил Красильников