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обновлено 18:55

Не иначе как взрыв

Представление врио главы Удмуртии омрачили атакой БПЛА по складу Wildberries

Официальное представление Ольги Абрамовой в качестве врио главы Удмуртии прошло на несколько часов позже назначенного времени. Ее первый рабочий день на посту начался так же, как последний рабочий день ее предшественника Александра Бречалова накануне, — с оперативной информации об атаке беспилотников. Только если 29 июля сообщалось об одном сбитом БПЛА, отсутствии повреждений и пострадавших, то Ольге Абрамовой пришлось приехать к горящему логистическому центру Wildberries. На короткой церемонии в здании Госсовета, передавая эстафету, Александр Бречалов, руководивший регионом девять лет, не смог сдержать эмоций.

К ликвидации возгорания стянули более 300 пожарных и почти 100 единиц техники

К ликвидации возгорания стянули более 300 пожарных и почти 100 единиц техники

Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

К ликвидации возгорания стянули более 300 пожарных и почти 100 единиц техники

Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

«Друзья, хотелось бы начать этот день иначе, но ситуация на текущий момент такова. Одно из предприятий в Удмуртской Республике подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— сообщила Ольга Абрамова в 09:32 по местному времени (08:32 мск) на своей странице во «ВКонтакте».

За час до этого там же было опубликовано сообщение о введении режима «Опасное небо» из-за угрозы атаки БПЛА. В Ижевске и других городах и районах республики включили сирены. Об этом был первый пост в соцсетях врио главы Удмуртии после назначения. Сообщения были продублированы в Telegram и Мах госпожи Абрамовой. Их репостнули официальные паблики в соцсетях Александра Бречалова. После этого число подписчиков у нового руководителя региона быстро пошло вверх.

Что известно об атаке БПЛА на склад Wildberries в Удмуртии

Как сообщила пресс-служба Wildberries, атаке ВСУ подвергся логистический центр компании в окрестностях Сарапула, который ввели в эксплуатацию год назад. Власти республики атакованное предприятие в сообщениях не называли. Тем не менее позже появились фотографии — на место происшествия в 65 км от Ижевска выехала Ольга Абрамова, там она провела заседание оперативного штаба. Позднее в соцсетях появилось ее видеосообщение из резиденции главы о том, что пострадавших при атаке на данный объект нет.

«Силы региональной группировки и главного управления МЧС России по Удмуртии направлены на локализацию пожара. Сотрудники атакованного объекта эвакуированы. Для иногородних будет организован трансфер»,— рассказала врио главы и добавила, что сегодня же на севере республики были уничтожены еще два БПЛА, при этом один мирный житель погиб. «Он точно не представлял военную цель. На месте этого происшествия также работают все оперативные службы»,— сообщила госпожа Абрамова.

Сарапул не впервые становится местом первой оперативной поездки вновь назначенного врио главы Удмуртии. В апреле 2017 года спустя несколько дней после приезда в республику туда отправился Александр Бречалов, чтобы разобраться в проблемах местных жителей. Буквально накануне его назначения журналист из Сарапула рассказал о проблемах с бездорожьем президенту Владимиру Путину на форуме ОНФ. На этом мероприятии присутствовал и господин Бречалов, бывший на тот момент сопредседателем центрального штаба ОНФ.

Из-за поездки в Сарапул и, вероятно, ограничения на полеты, снятого только около 12:40, официальное представление врио главы перенесли с 12:00 на 15:30. Оно состоялось в зале заседаний Госсовета республики.

Политологи и политики — о назначении Ольги Абрамовой врио

По традиции нового руководителя присутствующим на церемонии членам правительства, главам муниципалитетов и депутатам представил полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Он указал на огромный опыт и успехи Ольги Абрамовой, а также обозначил ключевые задачи: обеспечение социально-экономической стабильности, защита граждан в условиях санкций, структурная перестройка рынка труда с учетом технологических изменений, поддержка участников СВО и их семей.

Ольга Абрамова в трехминутной речи отметила, что ей очень приятно снова быть «в нашей команде Удмуртии». «Я не буду рассказывать о себе, вы всё обо мне знаете. Более того, вот я сейчас смотрю на каждого из вас, и вспоминаются наши взаимоотношения, наша практика работы. Я думаю, что нам обязательно необходимо продолжить очень плотное взаимодействие», — сказала она.

Среди ее приоритетов в том числе необходимость разработки стратегии поддержки участников СВО, возвращающихся в республику, создание системы наставничества детей, которая поможет в их профессиональной самореализации, а также комплексное развитие программ по улучшению демографии.

Эмоциональным и трогательным оказалось выступление бывшего главы региона Александра Бречалова. Начал он с приветствия на удмуртском языке. Известно, что в первые годы работы в Удмуртии он пытался выучить язык, но не преуспел, запомнил ключевые фразы и периодически их произносил.

«День непростой во всех смыслах. С одной стороны, завершаю свой путь длиной более чем девять лет. Очень яркий, сложный. Результаты, справился или нет, — за вами. Думаю, у нас многое получилось. С другой стороны — момент расставания. Год, два, три — это еще не становится “прошивкой в голове”, а девять лет <...> ты уже сомневаешься: больше удмурт или как раньше. Это в сердце», — сказал Александр Бречалов.

Он не стал подводить итоги своей работы в цифрах и фактах, хотя признался, что выверенный текст подготовлен. О работе в регионе он рассказал через поступки конкретных активных граждан, с которыми познакомился за это время. В завершении выступления Александр Бречалов с трудом сдерживал слезы и делал паузы. «Ольга Викторовна, ни на секунду в себе не сомневайся. Ты очень сильная, ответственная, более работоспособного человека-фанатика Удмуртии я не знаю. Я всегда буду рядом»,— обратился он к врио главы и добавил пожелание команде правительства словами Владимира Высоцкого: «Для остановки нет причин. Иду скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя».

«Не останавливаться. Если мы это смогли сделать за предыдущие годы, мы можем сделать вдвое больше. Значит, у нас планка была низкая. Ну и жителям Удмуртии искреннее спасибо за девять лет счастья, сердцем всегда с вами»,— завершил речь дрожащим голосом Александр Бречалов и поблагодарил на удмуртском языке.

После этого Игорь Комаров вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Михаил Красильников

Фотогалерея

Какими цитатами запомнился Александр Бречалов

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«Удмуртия для потенциальных инвесторов — это вообще Клондайк. Почему? Небольшая предыстория. До 1989 года это был закрытый регион, и вот эта ментальная &quot;прошивка закрытости&quot; сохраняется отчасти и до сегодняшнего дня»

«Удмуртия для потенциальных инвесторов — это вообще Клондайк. Почему? Небольшая предыстория. До 1989 года это был закрытый регион, и вот эта ментальная "прошивка закрытости" сохраняется отчасти и до сегодняшнего дня»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

«У нас не так круто с бюджетом, как в Москве, поэтому мы должны драться за рынок, продавать. Главный продавец — это я, и я учу команду не просто продвигать, но и продавать товары &quot;Сделано в Удмуртии&quot; при любой возможности»

«У нас не так круто с бюджетом, как в Москве, поэтому мы должны драться за рынок, продавать. Главный продавец — это я, и я учу команду не просто продвигать, но и продавать товары "Сделано в Удмуртии" при любой возможности»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ  /  купить фото

«Мой вещмешок собран, и если будет указ верховного главнокомандующего, я окажусь там, где я нужен. Поэтому прошу проникнуться этой мыслью. Мы все в одном строю и с заводчанами, и с теми, кто сейчас на фронте»

«Мой вещмешок собран, и если будет указ верховного главнокомандующего, я окажусь там, где я нужен. Поэтому прошу проникнуться этой мыслью. Мы все в одном строю и с заводчанами, и с теми, кто сейчас на фронте»

Фото: скрин видео vk.com

«В Удмуртии за полгода произвели 68 тыс. кг макарон, теоретически мы могли бы накормить ужином весь Пьемонт — здесь проживает 4,4 млн жителей»

«В Удмуртии за полгода произвели 68 тыс. кг макарон, теоретически мы могли бы накормить ужином весь Пьемонт — здесь проживает 4,4 млн жителей»

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

«Вы видите, как разворачивается самая настоящая информационная война. Уровень подготовки качества фейков несоизмерим с тем, что мы видели еще буквально год назад. Борьба за мозги, если можно так грубо назвать, обостряется»

«Вы видите, как разворачивается самая настоящая информационная война. Уровень подготовки качества фейков несоизмерим с тем, что мы видели еще буквально год назад. Борьба за мозги, если можно так грубо назвать, обостряется»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

«Если власть эффективна, то вопрос о сроках просто не стоит. Сменяемость – это мое личное отношение к своему положению. Зная свой характер и темперамент, мне сложно представить, что я 10 и более лет буду работать на одном месте. При таком темпе и такой работе выгорание наступает очень быстро. И тогда не дай Бог мне держаться за эту должность и говорить &quot;не отпущу, не отдам&quot;»

«Если власть эффективна, то вопрос о сроках просто не стоит. Сменяемость – это мое личное отношение к своему положению. Зная свой характер и темперамент, мне сложно представить, что я 10 и более лет буду работать на одном месте. При таком темпе и такой работе выгорание наступает очень быстро. И тогда не дай Бог мне держаться за эту должность и говорить "не отпущу, не отдам"»

Фото: Сайт президента РФ

«Еще вчера мы считали, что отсутствие иностранных инвестиций — это большой минус. Сейчас понимаем, что это огромный плюс, я, конечно, имею в виду инвестиции из недружественных стран. Поэтому нужно четко понимать, что сейчас пришло наше время, и мы должны использовать наши возможности в полную силу»

«Еще вчера мы считали, что отсутствие иностранных инвестиций — это большой минус. Сейчас понимаем, что это огромный плюс, я, конечно, имею в виду инвестиции из недружественных стран. Поэтому нужно четко понимать, что сейчас пришло наше время, и мы должны использовать наши возможности в полную силу»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Стройка — это такой бордель! Это уму непостижимо! Хочется спросить по Петрова, 49, кто экспертизу делал? Не дай Бог бы он был достроен! Там опорной стенки нет. И это не по объекту, это система!»

«Стройка — это такой бордель! Это уму непостижимо! Хочется спросить по Петрова, 49, кто экспертизу делал? Не дай Бог бы он был достроен! Там опорной стенки нет. И это не по объекту, это система!»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Как бы нас ни проверяли на прочность санкциями, но Чайковского — не отменить, русскую культуру — не отменить»

«Как бы нас ни проверяли на прочность санкциями, но Чайковского — не отменить, русскую культуру — не отменить»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«По поводу ситуации с Олегом Николаевичем (Бекмеметьевым, был задержан в 2023 году по обвинению в превышении полномочий) хочу сказать следующее: Быть в команде — означает нести повышенную ответственность, быть максимально открытым и честным, потому что мы отвечаем не только за себя и свои действия, но и за благополучие наших граждан и должны действовать в рамках закона. Безусловно, нет и не может быть деления на &quot;своих&quot; и &quot;чужих&quot;, перед законом равны все»

«По поводу ситуации с Олегом Николаевичем (Бекмеметьевым, был задержан в 2023 году по обвинению в превышении полномочий) хочу сказать следующее: Быть в команде — означает нести повышенную ответственность, быть максимально открытым и честным, потому что мы отвечаем не только за себя и свои действия, но и за благополучие наших граждан и должны действовать в рамках закона. Безусловно, нет и не может быть деления на "своих" и "чужих", перед законом равны все»

Фото: Сергей Грачев / Коммерсантъ

«Я уже говорил об этом. Когда на открытии детского сада приходит армия чиновников и депутатов, а маленькие дети ждут и мерзнут, и каждому хочется выступить. Мы для кого это делаем?»

«Я уже говорил об этом. Когда на открытии детского сада приходит армия чиновников и депутатов, а маленькие дети ждут и мерзнут, и каждому хочется выступить. Мы для кого это делаем?»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Это миф, что трудно найти время для того, чтобы 20-25 часов в неделю тренироваться. Все очень просто. Надо стараться быть эффективным. Если посмотреть, сколько времени мы тратим на соцсети, глядишь, час-полтора в день уже набежит»

«Это миф, что трудно найти время для того, чтобы 20-25 часов в неделю тренироваться. Все очень просто. Надо стараться быть эффективным. Если посмотреть, сколько времени мы тратим на соцсети, глядишь, час-полтора в день уже набежит»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Михаил Александрович (Фоминов, экс-министр цифрового развития республики), я все понимаю, весна в душе и рок-н-ролл по жизни, но давайте на республиканских совещаниях соблюдать дресс-код»

«Михаил Александрович (Фоминов, экс-министр цифрового развития республики), я все понимаю, весна в душе и рок-н-ролл по жизни, но давайте на республиканских совещаниях соблюдать дресс-код»

Фото: vk.com, «Быг-Быг фестиваль финно-угорской кухни»

«Нет, все-таки молодцы американцы (речь о санкциях). Знают, когда приятное сделать!»

«Нет, все-таки молодцы американцы (речь о санкциях). Знают, когда приятное сделать!»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

«На первый автомобиль Lada e-Largus делаю заявку и готов приобрести. Вы знаете, что мы и Vesta покупали. Не очень принципиально по самой модели, но для нас было важно, что производится здесь (в Удмуртии). Электроавтомобиль Largus, я уверен, за этим будущее»

«На первый автомобиль Lada e-Largus делаю заявку и готов приобрести. Вы знаете, что мы и Vesta покупали. Не очень принципиально по самой модели, но для нас было важно, что производится здесь (в Удмуртии). Электроавтомобиль Largus, я уверен, за этим будущее»

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

«Вот эти &quot;местные царьки&quot; (руководители муниципалитетов), сидящие на своих местах, уже совсем границы потеряли»

«Вот эти "местные царьки" (руководители муниципалитетов), сидящие на своих местах, уже совсем границы потеряли»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сегодня в регионе установилась атмосфера согласия между людьми разной веры и национальностей, все чувствуют себя одинаково комфортно»

«Сегодня в регионе установилась атмосфера согласия между людьми разной веры и национальностей, все чувствуют себя одинаково комфортно»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«Поставил задачу к 2027 году, максимум 2028-му, чтобы Ижевск стал этакой “Москвой на минималках”, чтобы люди понимали: &quot;О, слушайте, у нас тут тоже круто: и дороги качественные, и тротуары&quot;»

«Поставил задачу к 2027 году, максимум 2028-му, чтобы Ижевск стал этакой “Москвой на минималках”, чтобы люди понимали: "О, слушайте, у нас тут тоже круто: и дороги качественные, и тротуары"»

Фото: Ильяс Бекмансуров

«Если нечего скрывать, то в чем проблема (использовать Max)? &lt;…> Это надо в каких иллюзиях пребывать, чтобы предполагать, что американский ресурс WhatsApp действительно защищен от слежки»

«Если нечего скрывать, то в чем проблема (использовать Max)? <…> Это надо в каких иллюзиях пребывать, чтобы предполагать, что американский ресурс WhatsApp действительно защищен от слежки»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Я и себе ищу критиков. Это обязательный элемент в любом успешном проекте. А зачем искать людей, которые поддерживают? Они и так в первых рядах. Другой вопрос, что за критика? Мы за конструктивную, ту, что за интересы своей территории, за свой двор. Это позволяет руководителю не бронзоветь и быть адекватным»

«Я и себе ищу критиков. Это обязательный элемент в любом успешном проекте. А зачем искать людей, которые поддерживают? Они и так в первых рядах. Другой вопрос, что за критика? Мы за конструктивную, ту, что за интересы своей территории, за свой двор. Это позволяет руководителю не бронзоветь и быть адекватным»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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«Удмуртия для потенциальных инвесторов — это вообще Клондайк. Почему? Небольшая предыстория. До 1989 года это был закрытый регион, и вот эта ментальная "прошивка закрытости" сохраняется отчасти и до сегодняшнего дня»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«У нас не так круто с бюджетом, как в Москве, поэтому мы должны драться за рынок, продавать. Главный продавец — это я, и я учу команду не просто продвигать, но и продавать товары "Сделано в Удмуртии" при любой возможности»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

«Мой вещмешок собран, и если будет указ верховного главнокомандующего, я окажусь там, где я нужен. Поэтому прошу проникнуться этой мыслью. Мы все в одном строю и с заводчанами, и с теми, кто сейчас на фронте»

Фото: скрин видео vk.com

«В Удмуртии за полгода произвели 68 тыс. кг макарон, теоретически мы могли бы накормить ужином весь Пьемонт — здесь проживает 4,4 млн жителей»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Вы видите, как разворачивается самая настоящая информационная война. Уровень подготовки качества фейков несоизмерим с тем, что мы видели еще буквально год назад. Борьба за мозги, если можно так грубо назвать, обостряется»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Если власть эффективна, то вопрос о сроках просто не стоит. Сменяемость – это мое личное отношение к своему положению. Зная свой характер и темперамент, мне сложно представить, что я 10 и более лет буду работать на одном месте. При таком темпе и такой работе выгорание наступает очень быстро. И тогда не дай Бог мне держаться за эту должность и говорить "не отпущу, не отдам"»

Фото: Сайт президента РФ

«Еще вчера мы считали, что отсутствие иностранных инвестиций — это большой минус. Сейчас понимаем, что это огромный плюс, я, конечно, имею в виду инвестиции из недружественных стран. Поэтому нужно четко понимать, что сейчас пришло наше время, и мы должны использовать наши возможности в полную силу»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Стройка — это такой бордель! Это уму непостижимо! Хочется спросить по Петрова, 49, кто экспертизу делал? Не дай Бог бы он был достроен! Там опорной стенки нет. И это не по объекту, это система!»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Как бы нас ни проверяли на прочность санкциями, но Чайковского — не отменить, русскую культуру — не отменить»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«По поводу ситуации с Олегом Николаевичем (Бекмеметьевым, был задержан в 2023 году по обвинению в превышении полномочий) хочу сказать следующее: Быть в команде — означает нести повышенную ответственность, быть максимально открытым и честным, потому что мы отвечаем не только за себя и свои действия, но и за благополучие наших граждан и должны действовать в рамках закона. Безусловно, нет и не может быть деления на "своих" и "чужих", перед законом равны все»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

«Я уже говорил об этом. Когда на открытии детского сада приходит армия чиновников и депутатов, а маленькие дети ждут и мерзнут, и каждому хочется выступить. Мы для кого это делаем?»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Это миф, что трудно найти время для того, чтобы 20-25 часов в неделю тренироваться. Все очень просто. Надо стараться быть эффективным. Если посмотреть, сколько времени мы тратим на соцсети, глядишь, час-полтора в день уже набежит»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Михаил Александрович (Фоминов, экс-министр цифрового развития республики), я все понимаю, весна в душе и рок-н-ролл по жизни, но давайте на республиканских совещаниях соблюдать дресс-код»

Фото: vk.com, «Быг-Быг фестиваль финно-угорской кухни»

«Нет, все-таки молодцы американцы (речь о санкциях). Знают, когда приятное сделать!»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«На первый автомобиль Lada e-Largus делаю заявку и готов приобрести. Вы знаете, что мы и Vesta покупали. Не очень принципиально по самой модели, но для нас было важно, что производится здесь (в Удмуртии). Электроавтомобиль Largus, я уверен, за этим будущее»

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

«Вот эти "местные царьки" (руководители муниципалитетов), сидящие на своих местах, уже совсем границы потеряли»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сегодня в регионе установилась атмосфера согласия между людьми разной веры и национальностей, все чувствуют себя одинаково комфортно»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«Поставил задачу к 2027 году, максимум 2028-му, чтобы Ижевск стал этакой “Москвой на минималках”, чтобы люди понимали: "О, слушайте, у нас тут тоже круто: и дороги качественные, и тротуары"»

Фото: Ильяс Бекмансуров

«Если нечего скрывать, то в чем проблема (использовать Max)? <…> Это надо в каких иллюзиях пребывать, чтобы предполагать, что американский ресурс WhatsApp действительно защищен от слежки»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Я и себе ищу критиков. Это обязательный элемент в любом успешном проекте. А зачем искать людей, которые поддерживают? Они и так в первых рядах. Другой вопрос, что за критика? Мы за конструктивную, ту, что за интересы своей территории, за свой двор. Это позволяет руководителю не бронзоветь и быть адекватным»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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