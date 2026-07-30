СК завел дело о теракте после атаки дронов по складу Wildberries в Сарапуле

СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) после атаки беспилотников ВСУ по логистическому центру Wildberries в Сарапуле. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В результате налета на складе около 09:00 начался пожар. По последним данным, ликвидация возгорания продолжается, пострадавших нет. По словам Светланы Петренко, киевский режим демонстрирует «безразличие и цинизм», атакуя «места нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости».

Следователи и криминалисты собирают доказательства на месте происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины будет дана уголовно-правовая оценка.

Аналогичное дело заведено после атаки дронов ВСУ по складу Wildberries в Пензенской области. Несколько человек пострадали.

Напомним, площадь склада в Сарапуле превышает 50 тыс. кв. м. Сотрудники были заблаговременно эвакуированы. На место для проведения оперштаба прибыла врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. Роспотребнадзор проводит мониторинг воздуха, власти собирают информацию о селлерах, чьи товары пострадали при пожаре на складе. Удмуртия находилась под угрозой атаки БПЛА около пяти часов.

Подробнее об этом — в материале «Этот день хотелось бы начать иначе».