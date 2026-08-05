Ростовская область увеличит субвенции для АПК на 37,5 млн рублей

В соответствии с областным бюджетом на 2026-2028 годы общий объем субвенций для сельскохозяйственного сектора Ростовской области составит более 359 млн руб. ежегодно. Увеличение ассигнований предусмотрено для 14 районов на общую сумму 37,5 млн руб. до 2028 года. Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, сокращение финансирования наблюдается в 18 районах области, где суммарное уменьшение составило 37,5 млн руб. Неизменным объем субвенций останется в 12 районах.

Наиболее существенные прибавки финансирования предусмотрены для Сальского (15,4 млн руб.), Зимовниковского (13,8 млн руб.) и Пролетарского районов (2,9 млн руб.).

Заметное сокращение финансирования произойдет в Песчанокопском (7,6 млн руб.) и Белокалитвинском районах (3,6 млн рублей).

В целом в динамике на 2027-2028 годы прослеживается тенденция к постепенному увеличению финансирования большинства районов, сохранению общей суммы субвенций на уровне 2026 года, незначительному росту общего объема средств к 2028 году.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о реструктуризации кредитов пострадавшим от засухи аграриям на 1 млрд руб.

По итогам 2025 года Ростовская область оказалась наиболее пострадавшим регионом страны в части последствий чрезвычайных ситуаций. Согласно официальному докладу МЧС России о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации, суммарный материальный урон достиг 4,4 млрд руб., что соответствует примерно 26% от совокупных потерь по всей стране.

Наталья Белоштейн