Заморозки и засуха обошлись Ростовской области в 4,4 млрд рублей ущерба в 2025 году

Ростовская область стала наиболее пострадавшим регионом страны по итогам 2025 года в части последствий чрезвычайных ситуаций. Согласно официальному докладу МЧС России о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации, суммарный материальный урон достиг 4,42 млрд руб., что соответствует примерно 26% от совокупных потерь по всей стране. Общенациональный показатель ущерба от ЧС за тот же период составил 16,8 млрд руб., говорится в докладе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

За минувший год на территории региона было зарегистрировано восемь чрезвычайных ситуаций, из которых три классифицированы как техногенные, две — как природные. Наиболее разрушительными для экономики оказались именно стихийные бедствия, повлекшие масштабную гибель сельскохозяйственных культур.

Весенние заморозки, охватившие регион в апреле и мае, нанесли ущерб на сумму 2,36 млрд руб. Почвенная засуха, продолжавшаяся с апреля по июль, обернулась дополнительными потерями в размере 2,06 млрд руб. Оба катаклизма получили статус федеральных чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС в связи с заморозками был введён в 43 муниципальных районах, в связи с засухой — в 27. По данным ведомства, аномальные погодные явления затронули около 1 млн гектаров посевных площадей, из которых на 203 тыс. гектаров урожай оказался полностью уничтожен.

В результате всех зафиксированных ЧС на Дону пострадали 30 человек, один человек погиб.

Отдельного внимания заслуживает пожарная обстановка в регионе. Прямые потери от огня составили 2,9 млрд руб., превысив показатель 2024 года на 200 млн руб. Вместе с тем число зарегистрированных возгораний сократилось существенно — с 10 тыс. до 7,3 тыс. случаев. Количество погибших на пожарах также уменьшилось: 160 человек против 202 годом ранее, число пострадавших снизилось с 235 до 202. Таким образом, несмотря на рост финансового урона, предпринятые меры пожарной безопасности продемонстрировали определенную результативность в части сохранения человеческих жизней. Для сравнения: суммарные потери от пожаров по всей России в 2025 году достигли 301,2 млрд руб.

Станислав Маслаков