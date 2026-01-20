На Дону потерявшим посевы аграриям реструктуризируют кредиты на 1 млрд рублей

В начале 2026 года наиболее пострадавшим от непогоды аграриям Ростовской области реструктуризируют кредиты на 1 млрд руб. Уже заключены соглашения о пролонгации займов на 573,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На льготное кредитование донских аграриев, пострадавших от заморозков и засухи в 2025 году, было направлено более 38 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем 2024 году. Кроме этого, Ростовская область дополнительно получила 241 млн руб. на льготное краткосрочное кредитование для проведения осенних полевых работ.

ЧС из-за заморозков на Дону была объявлена в мае 2025 года, это затронуло 43 района. Аналогичный режим был введен в июне из-за почвенной засухи, которая была зарегистрирована в 28 районах области.

Наталья Белоштейн