Подписан контракт на установку видеонаблюдения на Подзеленье в Ярославле

В Ярославле власти заключили контракт с местным предпринимателем на обустройство территории парка Подзеленье системой видеонаблюдения и аудиотрансляции с устройством наружного освещения. Согласно данным с портала госзакупок, соглашение было подписано 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

Работы подрядчик выполнит в течение 185 календарных дней, или шести месяцев. Цена контракта составила 31,1 млн руб. Заказчиком работ выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ».

Помимо камер и громкоговорителей в парке появятся декоративные осветительные комплексы «Рондо» под два и три светильника, что названо в документации авторской разработкой для Подзеленья, разработанной с учетом требований к освещению на особо охраняемой природной территории.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сейчас в парке обновляют арт-объект «Подзеленье», позже ему сделают подсветку.

Алла Чижова