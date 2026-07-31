В Ярославле сделают подсветку арт-объекту «Подзеленье»

В Ярославле в рамках обновления конструкций арт-объекта «Подзеленье», расположенного на берегу Которосли, сделают подсветку. Об этом сообщил директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

Фото: мэрия Ярославля

У арт-объекта уже демонтировали изношенные деревянные элементы, очистили металлический каркас и покрасили его. Новые деревянные детали сделаны из хвойных пород. Доски пропитали специальными составами для долговечности. Около арт-объекта выполнили досыпку песка.

Инсталляция в виде объемных букв, представляющих собой лавки, появилась в 2018 году. Изначально проект был дипломной работой двух выпускников. Впоследствии он стал победителем конкурса проектов малых архитектурных форм в рамках фестиваля архитектуры и урбанистики «Создай свое пространство» и был реализован самими архитекторами и волонтерам. Объект находится в муниципальной собственности МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха» города Ярославля.

Алла Чижова