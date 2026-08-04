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В Дагестане утвердили обвинение в оправдании терроризма в мессенджере

В Дагестане утвердили обвинение об оправдании терроризма в мессенджере.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении жителя Москвы. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в феврале 2026 года обвиняемый, находясь за пределами России, разместил в чат-беседе одного из мессенджеров аудиофайлы. В записях содержались заявления о том, что идеология и практика терроризма являются правильными и заслуживают поддержки и подражания.

Дело рассмотрит Южный окружной военный суд.

Константин Соловьев

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