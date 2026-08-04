Роман Ефимов показал премьер

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова на шестой день работы в должности приняла отставку и. о. председателя правительства Романа Ефимова. Он покинул пост по собственному желанию. В прощальном посте в соцсетях господин Ефимов поблагодарил за опыт Александра Бречалова, ушедшего с поста главы республики на прошлой неделе. Эксперты ожидают дальнейшего частичного обновления состава правительства, поскольку за период до выборов в следующем году врио главы нужно показать эффективность работы ее команды. При этом они отмечают, что короткая скамейка запасных не позволит провести более масштабные изменения в кабмине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Ефимов и экс-глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Роман Ефимов, Мах Роман Ефимов и экс-глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Роман Ефимов, Мах

И. о. председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов 3 августа объявил о решении покинуть пост. «Благодарю каждого из вас за проекты, которые мы воплотили вместе, за трудности и радость их преодоления, за ваши честные комментарии, за готовность идти к цели и выкладываться на все 100%. Время двигаться дальше. Команда Удмуртии, все получится!» — написал господин Ефимов в своих соцсетях и поблагодарил экс-главу Удмуртии Александра Бречалова за опыт.

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова опубликовала в соцсетях пост, в котором поблагодарила Романа Ефимова. «Ваша работа всегда была направлена на одну цель – сделать жизнь в Удмуртии лучше. Рост бюджетных доходов, уменьшение госдолга, новые стройки и дороги – лишь часть ваших достижений. Вы умеете решать трудные задачи и не боитесь перемен. В команде Удмуртии не бывает бывших – мы рядом. Пусть все получится!»— написала госпожа Абрамова. Исполнение обязанностей председателя правительства возложено на первого вице-премьера Татьяну Чуракову.

Отставка Романа Ефимова — первая для врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой, сменившей на этом посту Александра Бречалова 29 июля. В соответствии с законодательством, после досрочного ухода главы региона кабмин сложил полномочия, но все члены правительства продолжают исполнять обязанности.

Позже появилась информация, что Роман Ефимов может возглавить «Ижавиа», однако директор авиакомпании Александр Синельников опроверг ТАСС сообщения о своем уходе.

Роман Ефимов приехал в Удмуртию спустя почти год после назначения Александра Бречалова врио главы республики. Он стал руководителем Регионального центра закупок, созданный за 2 месяца до его назначения. До этого господин Ефимов работал с Александром Бречаловым в аппарате Общественной палаты РФ. Ключевой задачей Романа Ефимова в новой структуре являлась централизация процесса закупок для всех государственных и муниципальных органов власти, которые ранее проводили торги самостоятельно. Объединение закупок позволяло экономить бюджетные средства, о чем РЦЗ регулярно отчитывался. Параллельно господин Ефимов руководил Республиканским центром учета и отчетности, который был создан для оптимизации бухгалтерий госучреждений.

Финансовый блок правительства в этот период курировал вице-премьер Анатолий Строков, приехавший в Удмуртию вместе с Александром Бречаловым. Именно он, по сути, инициировал весь процесс централизации закупок и бухгалтерий. А после его ухода в 2021 году вице-премьером по финансам стал Роман Ефимов. Правительство республики он возглавил после того, как должность и.о. премьера покинула Ольга Абрамова.

Роман Ефимов фактически занимался оперативным управлением по всей проблемной повестке: контролировал ход ликвидации последствий подтоплений в Глазове из-за паводка, курировал вопросы реконструкции набережной Ижевского пруда, ремонта дорог и т.д. По сути, полностью на премьере была и тема с дефицитом топлива в регионе. Господин Ефимов проводил совещания по этой проблеме и периодически выезжал на АЗС для мониторинга, однако конкретных решений принято не было. Региональные власти вели переговоры об увеличении поставок топлива в республику и призывали граждан не создавать ажиотаж. В последние недели ситуация улучшилась, однако очереди на заправках по-прежнему наблюдаются.

Наконец, именно Роману Ефимову пришлось комментировать ситуацию с прекращением полетов авиакомпании «Ижавиа» с 1 августа из-за аннулирования сертификата эксплуатанта. Несмотря на то, что временное ограничение его действия Росавиация выдала 30 апреля, к концу июля выявленные нарушения в принадлежащей республике авиакомпании не устранили.

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник» Константин Труфанов считает отставку Романа Ефимова ожидаемым решением, однако он не думал, что это произойдет так скоро. «Я, честно говоря, рассчитывал, что Роман Валерьевич проработает хотя бы несколько месяцев, может быть, до конца года, чтобы завершить большие стройки, которые он курировал, а также подготовку бюджета на следующий год. Видимо, были резоны для такого решения», — отмечает эксперт. При этом неизвестно, была ли отставка инициирована врио главы или самим премьером.

Историю с отзывом сертификата эксплуатанта у «Ижавиа» можно было бы назвать одним из поводов для ухода премьера, однако объективно оценить со стороны степень ответственности разных лиц, включая руководство авиакомпании и руководителей профильных министерств, сложно, продолжает эксперт. Он склоняется к тому, что причины лежат в столкновении двух сильных характеров.

«Очевидно, что два таких сильных, энергичных и требовательных руководителя вряд ли бы смогли долго работать в конструкции руководитель — подчиненный. Рано или поздно они должны были расстаться»,— полагает господин Труфанов.

Татьяну Чуракову он называет временной фигурой на посту премьера, поскольку она больше имеет ценность как куратор социального блока. При этом большого выбора кандидатур на премьерский пост ввиду кадровых проблем нет. Среди возможных сменщиков Романа Ефимова он называет вице-премьера Игоря Асабина, курирующего строительство, дороги и транспорт, а также главу Глазова Сергея Коновалова. С обоими чиновниками Ольга Абрамова хорошо знакома. Игорь Асабин был главой Сарапульского района, когда она работала там в структурах «Комос групп», а Сергей Коновалов — сам выходец из структур холдинга. При этом оба управленца уже достигли определенного уровня, когда можно идти на повышение. Он сомневается, что на пост премьера может сейчас прийти кто-то из промышленности и бизнеса, поскольку рисков на госслужбе гораздо больше, а мотивации меньше. Не стоит ожидать и «варяга».

В целом эксперт прогнозирует некоторое обновление состава правительства, но не более чем на 20%. «Кадровая проблема, которая ощущалась все последние 10-12 лет, никуда не делась. Очень много хороших специалистов ушло в бизнес, производство или покинуло наш регион»,— добавил господин Труфанов.

Политолог Александр Балицкий считает, что в целом Роман Ефимов успешно справлялся с работой председателя правительства и теоретически мог бы остаться, тем более что ключевым направлением для него были финансы. В то же время логична и смена части команды при приходе нового врио главы региона, отмечает эксперт. По его мнению, для Татьяны Чураковой это временное назначение. «Она все-таки человек из социальной сферы больше, а на пост премьера нужен специалист в сфере промышленности и финансов»,— поясняет господин Балицкий. При этом он предполагает, что отставка Романа Ефимова далеко не последняя в правительстве.

«Для Ольги Викторовны очень важно уже сейчас показать, что вся команда, которую она формирует, действительно способна обеспечить те ожидания, которые есть по отношению к ней, решать вопросы лучше, чем это делалось при Александре Бречалове. Состав должен иметь авторитет и вес в республике. Поэтому, естественно, здесь появится еще не один новый человек»,— говорит эксперт.

Однако скамейка запасных, которые могли бы прийти в правительство, в республике сейчас довольно скудна. В команде Александра Бречалова текучка кадров была довольно ощутимой, при этом достаточных связей у Ольги Абрамовой, чтобы привлечь в регион специалистов извне, в отличие от экс-главы, нет, так что команда, скорее всего, будет формироваться из местных кадров, добавил господин Балицкий.

Михаил Красильников