Ушедший в отставку и. о. премьера Удмуртии Ефимов прокомментировал свое решение

И. о. председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов прокомментировал в Max свое решение об отставке. Он ограничился благодарностью коллегам и жителям за совместную работу, не рассказав о планах на будущее и причинах такого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Друзья, покидаю пост председателя правительства Удмуртии. Благодарю каждого из вас за проекты, которые мы воплотили вместе, за трудности и радость их преодоления, за ваши честные комментарии, за готовность идти к цели и выкладываться на все 100%. Время двигаться дальше. Команда Удмуртии, все получится! Александр Владимирович (Бречалов, бывший глава республики.— “Ъ-Удмуртия”), спасибо за опыт. В сердце — навсегда с Удмуртией»,— прокомментировал экс-премьер.

Об отставке и. о. председателя правительства стало известно сегодня. Предположительно, его полномочия возьмет на себя первый вице-премьер республики Татьяна Чуракова.

Напомним, указ о назначении Романа Ефимова председателем правительства Удмуртии тогдашний глава республики Александр Бречалов подписал в декабре 2024 года. С 2021 года господин Ефимов был вице-премьером и отвечал за финансово-экономическое направление. До этого он работал руководителем Регионального центра закупок. В республике Роман Ефимов трудился с 2018 года.

Татьяна Чуракова стала первым зампредседателя в конце 2024 года. До этого она была вице-премьером — курировала здравоохранение и образование. Это пост госпожа Чуракова заняла в 2021 году, после четырех лет работы министром социальной, семейной и демографической политики Удмуртии.

29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова. Врио главы Удмуртии стала Ольга Абрамова.