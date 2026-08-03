Татьяна Чуракова стала врио председателя правительства Удмуртии

Полномочия председателя правительства Удмуртии временно возложили на и. о. первого вице-премьера республики Татьяну Чуракову. Об этом сообщили в кабмине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства Удмуртии Татьяна Чуракова

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Председатель правительства Удмуртии Татьяна Чуракова

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как писал «Ъ-Удмуртия», Роман Ефимов ушел в отставку 3 августа. Он поблагодарил в Max коллег и жителей за совместную работу, при этом о планах на будущее и причинах такого решения не рассказал. По данным «Известий», он может стать руководителем «Ижавиа». Господин Ефимов руководил кабмином с декабря 2024 года. С 2021 года он был вице-премьером и отвечал за финансово-экономическое направление. До этого работал руководителем Регионального центра закупок. В республике Роман Ефимов трудится с 2018 года.

Татьяна Чуракова стала первым зампредседателя правительства Удмуртии в конце 2024 года. Вице-премьером госпожа Чуракова является с 2021 года, основные направления — здравоохранение и образование. До этого была министром социальной, семейной и демографической политики Удмуртии.

29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова. Врио главы Удмуртии стала Ольга Абрамова.