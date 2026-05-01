Сертификат «Ижавиа» ограничили из-за выявленных Ространснадзором нарушений

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» после профилактического визита на производственную базу в аэропорту Ижевска. Соответствующий приказ 30 апреля подписал руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров, сообщили в Росавиации.

Профилактический визит проходил с 31 марта по 13 апреля. В результате Ространснадзор нашел ряд нарушений, например, вскрыты факты допуска к полету самолета после техобслуживания не в полном объеме, ненадлежащего функционирования системы управления безопасностью полетов. Кроме того, эксперты нашли нарушения в планировании работы членов летных экипажей и факты превышения нормы рабочего времени техперсонала.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров провел встречу с руководством «Ижавиа». Топ-менеджменту авиакомпании среди прочего рекомендовано провести аудит подразделений по поддержанию летной годности и техобслуживанию авиатехники, назначить ответственного за функционирование системы управления безопасностью полетов.

«В ближайшее время руководству “Ижавиа” предстоит выстроить в авиакомпании эффективно работающую систему управления безопасностью полетов, разобраться с техобслуживанием и поддержанием летной годности своих самолетов. Без этого перевозчику придется уйти с рынка»,— подчеркнул Дмитрий Ядров.

«Ижавиа» продолжает летную деятельность. В Росавиации уточнили, что если до 28 июля нарушения не устранят, то сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован.