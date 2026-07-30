Правительство Удмуртии сложило свои полномочия

Председатель правительства Удмуртии, вице-премьеры и министры сложили свои полномочия в соответствии с регламентом после досрочной отставки главы региона Александра Бречалова. Соответствующий указ подписала врио руководителя Удмуртии Ольга Абрамова. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Несмотря на уход в отставку, представители кабмина продолжат работать в прежнем составе, пока не будет назначен новый глава республики и сформировано новое правительство. Все социальные и бюджетные обязательства перед жителями региона будут выполняться согласно утвержденным планам»,— говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова, который руководил республикой с апреля 2017 года. Он ушел по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Врио назначена советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова. Она шесть лет работала в органах исполнительной власти Удмуртии, курировала сельское хозяйство, затем экономический блок и три месяца возглавляла кабмин.

Подробнее о представлении врио главы Удмуртии — в материале «Не иначе как взрыв».