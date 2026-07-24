«Яблоко» вычеркнули из списка

Парламентской партии "Яблоко" отказали в регистрации списка кандидатов по единому округу на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. Горизбирком решил, что подпись на первом финансовом отчете поставил человек без соответствующих полномочий. Теперь политическое объединение может баллотироваться в ЗакС только по одномандатным округам. Правда, и у таких кандидатов избиркомы находят ошибки в документах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии состоялось в пятницу, 24 июля. Члены городского отделения партии «Яблоко» были проинформированы о заседании накануне, однако подробностей им не сообщили. Проект решения представитель партии в избиркоме получил примерно за три часа до начала заседания. Согласно тексту проекта решения, в доверенностях финансовых уполномоченных партии не было указано право на подписание финансовых документов. Упоминание «заверения» таких бумаг было, но юристы ГИК решили, что такая опция «не равнозначна праву на их подписание». Впоследствии избирком посчитал, что принимать во внимание первый финансовый отчет с неправильной подписью нельзя. По действующему законодательству финотчет должен быть передан в комиссию единовременно с остальными документами. Неполный пакет документов является основанием для отказа в регистрации.

Член Горизбиркома от «Яблока» Павел Шапчиц попытался объяснить коллегам, что доверенности выданы на основании съезда партии. По его словам, в доверенности указаны ссылки на все положения, которые наделяют уполномоченных правом на совершение всех необходимых операций. Позже слово взяла член партии Ольга Покровская, которая на протяжении десяти лет представляла «Яблоко» в городской комиссии в статусе члена с правом решающего голоса. На этой избирательной кампании она занималась, в том числе, подготовкой документов кандидатов. Глава Горизбиркома Максим Мейксин предложил ей выступить с места и «без митингований». Госпожа Покровская все же решила докладывать стоя.

«Я значительную часть своей профессиональной жизни посвятила работе в избирательной комиссии. И такой практики, чтобы избирательному объединению, которому отказывают в регистрации, заранее не было предложено ознакомиться с решением — я не припоминаю. Почему я в свое время решила работать в избирательной комиссии? Потому что я свято верила, что избирательная комиссия – это институт, который защищает избирательные права граждан. Это зафиксировано в федеральном законе. Также там зафиксированы гарантии осуществления этой прекрасной деятельности. А именно — работа избирательной комиссии в атмосфере открытости и гласности. Избирательное объединение не только не получило проекта решения, оно ни разу не было приглашено ни на заседание рабочей группы, ни на какие-то совещания юристов. С моей точки зрения, это недопустимая практика», — заявила госпожа Покровская.

Порядок работы избиркома Покровская сравнила с комиссиями муниципальных образований в 2014 и 2019 годах. Тогда в Санкт-Петербурге многие кандидаты жаловались на действия ИКМО, которые по закону могли действовать самостоятельно, не подчиняясь вышестоящим комиссиям. К 2022 году институт муниципальных избиркомов ликвидировали, отчасти из-за критики и споров. Организацию муниципальных выборов возложили на территориальные избиркомы.

Партия «Яблоко» представлена в петербургском парламенте с 1998 года. Представители объединения избирались в Заксобрание I, II, III, V, VI и VII созывов. Единственный раз партию не допустили к выборам в 2007 году. Тогда «Яблоко» попало в затруднительную ситуацию из-за электорального законодательства. Для участия в выборах объедение должно было либо внести так называемый «избирательный залог», на тот момент составлявший 90 млн рублей, либо собрать подписи в поддержку выдвижения. Выбрав второй вариант, «Яблоко» не смогло пройти процедуру регистрации из-за выявленного избирательной комиссией брака в подписных листах. Фракция вернулась в ЗакС в 2011 году. Ее возглавил сооснователь партии Григорий Явлинский. В последние годы известных представителей фракции, например, Бориса Вишневского и Максима Резника, Минюст признал иностранными агентами.

Члены Горизбиркома заявили, что действия комиссии соответствовали всем регламентам. Господин Мейксин заявил, что единственным решением может быть только отказ регистрации списка. Его поддержали 12 голосов. Двое проголосовали против.

ГИК, действительно, заранее не анонсировал вопрос об отказе в регистрации списка партии «Яблоко». Обычно повестку публикуют за сутки перед заседанием на сайте комиссии. Так, в анонсе на 24 июля говорилось о регистрации списков «Справедливой России», «Новых людей» и КПРФ. Глава Горизбиркома Максим Мейксин в беседе с «Ъ Северо-Запад» рассказал, что до сегодняшнего дня не было уверенности, что этот вопрос все же будет рассмотрен – его долго согласовывали, в том числе с ЦИК.

«Мы до последнего момента выверяли полностью все юридические моменты, связанные с этим решением для того, чтобы оно было безупречным. Поэтому, действительно, была необходимость сверить позиции с Центральной избирательной комиссией, с юристами. Это просто делалось долго, чтобы и само решение было выверено до буквы», – сказал господин Мейксин.

Петербургское отделение партии не согласно с решением ГИК и намерено добиваться его пересмотра. «Яблочники» пока не решили, как именно. Предварительно, объединение рассмотрит возможность направить жалобу в ЦИК, рассказала «Ъ Северо-Запад» юрист Покровская.

«Идет попытка устранить партию, которая идет альтернативным курсом и забрать у петербуржцев право проголосовать за альтернативу. Я надеюсь, что Центральная избирательная комиссия даст должную оценку и, как это уже бывало в истории петербургских выборов, например, в 2021 году, этот беспредел будет остановлен», — заявил в беседе «Ъ Северо-Запад» депутат Заксобрания Дмитрий Анисимов, который шел на выборы по общегородской части списка под первым номером.

«Яблоко» стала единственной партией, которая получила отказ в регистрации списка кандидатов по единому округу в Заксобрание Петербурга восьмого созыва (ранее партии «Родина» отказали в заверении списка). Представители партии еще могут выступить на выборах в городской парламент в качестве кандидатов по одномандатным округам, однако в последние дни «яблочники» также сталкиваются со сложностями. Всего от партии по округам пошли 23 человека. Из них 15 получили извещения о недостатках в документах от территориальных избиркомов. Это может стать основанием для отказа в регистрации в качестве кандидатов. Некоторые партийцы уже отстранены от голосования. Например, глава петербургского отделения партии Ольга Цепилова, выдвинутая по 2-му округу в центре города. Всего отказы в регистрации получили семь человек, сообщили «Ъ Северо-Запад» в партии вечером 24 июля. Допущены до выборов четверо. Отметим, по итогам выборов 2021 года в городской парламент прошли только два кандидата от «Яблока». Оба избрались по списку.

Кроме электоральных барьеров, на выдвижении кандидатов от «Яблока» сказываются внимание от правоохранительных органов. Еще до объявления выборов в Санкт-Петербурге к административной ответственности за демонстрацию запрещенной символики привлекли видных представителей объединения. За такое правонарушение граждане лишаются права избираться на выборах любого уровня в течение года. Протоколы за пропаганду экстремистской символики получили лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков, лидер фракции в Заксобрании Александр Шишлов, позже сложивший депутатские полномочия, и его коллега по фракции Ольга Штанникова. В похожей ситуации оказались их соратники из других регионов. В Калининградской области на 10 суток по этой статье арестовали кандидата в региональный парламент Антона Гендриксона. В Новгородской области протокол составили на главу реготделения партии Анну Черепанову, также участвующую в выборах. Из-за штрафа в течение года не сможет избраться депутат Псковской городской думы Татьяна Пасман.

Константин Леньков