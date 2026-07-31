ЦИК посоветовал «Яблоку» учиться на ошибках

Партия «Яблоко» не смогла убедить Центризбирком в неправомерности отказа в регистрации списка кандидатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Теперь объединение намерено добиваться допуска к выборам через суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В пятницу, 31 июля, Центральная избирательная комиссия рассмотрела жалобу партии «Яблоко» на отказ Санкт-Петербургского избиркома зарегистрировать список кандидатов на выборах в Законодательное собрание города. В ЦИК заслушали доклады юриста партии Виталия Исакова, члена горизбиркома Олега Зацепу, а также руководителя рабочей группы, которая изучала суть проблемы. Центризбирком единогласно проголосовал не в пользу заявителя.

Представитель партии «Яблоко» Исаков рассказал, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия вынесла отказ из-за отсутствия в пакете документов правильно подписанного первого финансового отчета. На финотчете, который партия представила в ГИК, стояла подпись Максима Бранкина, который действовал в соответствии с доверенностью, представленной партией на основании решения съезда. Избирком решил, что господин Бранкин не имел права подписывать документ, так как в доверенности не было прописано такое полномочие. «Яблочник» отдельно проговорил, что в доверенности говорилось о праве господина Бранкина «расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением указанных поручений», утвержденных на съезде.

Член ГИК Олег Зацепа во время своего выступления сослался на наличие в доверенности Максима Бранкина строчки о праве подписывать итоговый финотчет, но не первый. Комиссия решила, что такая детализация является «изъятием» полномочия. При этом указание на право «совершать все действия» не может ссылаться на решения съезда «Яблока», уверены в избиркоме.

«Нам действительно член комиссии с правом решающего голоса, назначенный по предложению партии "Яблоко", когда уже обсуждался вопрос об отказе в регистрации, предложил толковать доверенность как отсылающую к каким-то внешним источникам, как к источникам полномочий. Я полагаю, единственный внешний источник, к которому может отсылать доверенность,— это опубликованный и вступивший в силу нормативный правовой акт, а отсылать к решению съезда, не содержа при этом внутри себя все полномочия, доверенность не может»,— заявил господин Зацепа.

Партия пыталась скорректировать текст доверенности, чтобы устранить «технические несоответствия» и подтвердить, что Максима Бранкина не лишали полномочия подписывать первый финансовый отчет. Новую версию документа в ГИК передали 22 июля. При этом первый финансовый отчет избирком должен был получить не позднее 18 июля. Господин Зацепа парировал, что комиссия не могла знать о последующих редакциях доверенности при проверке полноты документов.

«Задним числом полномочия возникнуть не могут. Полномочия, после того, как они представляются, действуют перспективно»,— добавил член ГИК.

После докладов зампред ЦИК Николай Булаев решил проверить «яблочника» на знание действующего выборного законодательства и поинтересовался, в каких субъектах партия столкнулась с проблемами при регистрации из-за доверенности. По состоянию на 31 июля отказ в допуске списков партии на выборы в региональные парламенты получили партийцы из Петербурга и Карелии. Успешно пройти регистрацию удалось в Великом Новгороде. В ряде субъектов избиркомы еще не приняли решение по допуску списков «Яблока».

«Доверенность, выданная под шаблон, в одних субъектах не препятствовала регистрации потому что… Ответ какой? Потому что в субъектах не требовался первый финансовый отчет. <...> Вы пытаетесь убедить, что какая-то заданность есть. А я вам говорю, заданность одна: неграмотная выдача доверенности, неграмотно подписанная, не глядя в эту доверенность, ее заявителем. Ничего другого здесь нет. Не надо здесь притягивать слона за мертвые уши. Вы только начинаете. Мне коллеги сказали, молодой человек [Исакову 31 год.— «Ъ Северо-Запад»] грамотно говорит, хорошо излагает. Да, действительно, посмотрели, хорошее классическое образование, бакалавриат, магистратура. Вы как юрист, как мне кажется, я вас не учу, я просто говорю — у меня нет юридического образования, в отличие от вас, но мне кажется, на практике той, которую вы сейчас имеете, нужно делать правильные выводы»,— сказал господин Булаев.

Завершая свое выступление, он резюмировал, что ошибка в доверенности, которую «Яблоко» пытается представить как технический недостаток, является содержательной и меняет «вообще все». Сама жалоба, по его мнению, не имела оснований.

«Пожалуйста, учитесь на ошибках»,— напутствовал зампред ЦИК.

После заседания ЦИК в «Яблоке» заявили, что оспорят отказ в регистрации городского списка в суде. В объединении не исключают, что впоследствии дойдут с этим вопросом до Верховного суда.

Константин Леньков