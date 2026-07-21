«Яблоку» нашлось где упасть в Петербурге

Территориальные избирательные комиссии в Петербурге массово находят нарушения в документах кандидатов от партии «Яблоко» на выборах в Законодательное собрание. Извещение о недостатках получили 15 из 23 кандидатов. Аналогичные проблемы, но не в таком количестве, имеют и кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Городской избирательной комиссии

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Заседание Городской избирательной комиссии

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Из-за якобы имеющихся недостатков в документах 15 из 23 кандидатов на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» рискуют выбыть из предвыборной гонки. Территориальные избиркомы сообщают партийцам об отсутствии той или иной справки. В большинстве случаев кандидаты не имеют права донести или исправить недостающие бумаги. Это может стать основанием для отказа в регистрации кандидата и последующего недопуска к выборам.

Среди получивших замечания от ТИК — политолог Дмитрий Хорзов, который баллотируется от партии в одномандатном округе № 20. По мнению территориального избиркома, господин Хорзов не предоставил в комиссию сведения об основном месте работы и об отсутствии иностранных активов. Еще у ТИК возникли замечания к оформлению сведений о несовершеннолетнем ребенке. Всю подачу документов «яблочник» снимал на видео. Для него это уже шестая избирательная кампания.

«У нас в 2019 году муниципальные избирательные комиссии тасовали туда-сюда документы, листы меняли… Я уже понял, что нужно все снимать и фиксировать. Думаю, они понимали, что я буду снимать, когда приду. Я знакомый персонаж для наших территориальных избирательных комиссий Московского района»,— рассказал Хорзов.

По его словам, все документы, в том числе и те, которых недосчитались в избиркоме, переданы в полном объеме. Петербургское отделение партии 21 июля опубликовало видеозапись, сделанную «яблочником», на котором он передает сотруднику комиссии справку с места работы. На коротком ролике господин Хорзов проговаривает вслух наименование документа, а затем передает работнику. Затем представитель ТИК ставит некую отметку в своих документах.

Бывший член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от «Яблока», партийный юрист Ольга Покровская рассказала корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что чаще всего в письмах избиркомов отсутствует конкретное описание претензий.

«ТИК часто трактуют под отсутствием документа то, что он не подписан. Но он присутствует, и есть отметка соответствующая. В этой ситуации, по закону, его можно заменить, а они пишут "отсутствует"»,— уточнила Покровская.

Один из кандидатов, получивших сообщение о якобы отсутствии значительной части документов, Антон Костик смог позже встретиться с председателем ТИК № 48 и лично убедиться в полноте документов.

«Сегодня, когда он был в ТИК, председатель в устной форме сказал, что комиссия снимает эти претензии. Это просто обнажает всю проблематику. У нас есть буквально два извещения, в которых понятно, о чем идет речь. А все остальные написаны в самом общем виде. Так, что кандидат вообще не понимает»,— уточнила госпожа Покровская.

В партии заявили, что сначала «Яблоко» намерено устранить все нарушения в рамках действующего законодательства о выборах. Сейчас в объединении не уверены, что все замечания обоснованны.

О замечаниях от территориальных комиссий также сообщили в «Справедливой России» (СР) и КПРФ. Руководитель городского штаба «справедливороссов» Надежда Тихонова сообщила корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что партия намерена обжаловать действия ТИК. Первая жалоба партии связана с замечанием комиссии к документам одного из лидеров движения по отмене городского закона о КРТ Манефы Королевой, выдвинутой по 7-му округу. Комиссия полагает, что кандидат не сдала справку об отсутствии финансовых активов,— партия с этой позицией не согласна. Как и «яблочник» Хорзов, представитель СР подавала документы, записывая процесс на аудио. Еще комиссии выявили недостатки в документах у участника СВО Александра Лысова в 16-м округе и у помощника депутата Госдумы Елены Драпеко Натальи Мироновой в 5-м округе.

«Понятно, что мы дальше пойдем судиться по каждому. Там, где мы действительно чувствуем, что мы правы,— значит, будем судиться»,— рассказала госпожа Тихонова.

Глава петербургского отделения КПРФ, депутат Заксобрания Роман Кононенко рассказал «Ъ Северо-Запад», что у партии только два кандидата получили сообщения о возможных недостатках в документах: Андрей Тягнеряднев в округе № 8 и Иван Метелица в округе № 15.

В прошлые годы избиркомы уже отказывали кандидатам от оппозиционных партий в регистрации из-за неполноты документов. Например, на муниципальной кампании 2024 года. Тогда на действия ТИК жаловались в основном представители КПРФ и «Яблока». В тот раз основанием для отказа стали претензии избирательных комиссий к конференциям партий по выдвижению кандидатов.

Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга пройдут с 18 по 20 сентября. Также в эти дни в городе пройдут выборы депутатов Государственной думы и нескольких муниципальных советов.

Константин Леньков