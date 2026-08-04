В Сочи судят «черных риелторов» за мошенничество с квартирой на 5,9 млн рублей

Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин и двух женщин. Фигурантов обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году участники организованной преступной группы приискали в Сочи квартиру, собственницей которой являлась женщина, ведущая аморальный образ жизни. Войдя в доверие к потерпевшей, они завладели ее паспортом гражданина РФ.

После этого одна из обвиняемых, согласно отведенной ей преступной роли «продавца», осуществила косметическое преобразование внешнего вида с целью создания сходства с потерпевшей и, представляясь последней, предъявила в регистрирующий орган ранее полученный паспорт, а также подложный договор купли-продажи квартиры с другой обвиняемой, выступавшей в роли «покупателя». Завладев квартирой, двое обвиняемых, действуя в составе группы лиц, впоследствии приискали покупателя, которого ввели в заблуждение относительно законности правообладания указанным объектом недвижимости, после чего осуществили его продажу за 5,9 млн руб.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте завершили расследование дела в отношении 42-летней местной жительницы, которая представлялась сотрудницей администрации и обещала помощь в получении жилья, регистрации, выплат и других услугах, но обязательства не выполняла. По версии следствия, она похитила у 18 потерпевших более 14 млн руб.

Мария Удовик