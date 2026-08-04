Департамент инвестиций Сочи возглавил Павел Обертинский

В администрации Сочи произошли кадровые изменения — директором департамента инвестиций и стратегического развития назначили Павла Обертинского. Об этом пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ранее департамент возглавлял Герман Корелов, который в мае покинул пост по собственному желанию. После его ухода исполняющим обязанности директора стал Вадим Финашин.

Биография Павла Обертинского на сайте горадминистрации отсутствует. Согласно открытым источникам, он работал в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства главным специалистом отдела благоустройства. В ноябре 2023 года он занял пост исполняющего обязанности директора этого подразделения, однако спустя две недели его место заняла Юлия Лариошина. По данным на февраль 2026 года, господин Обертинский числился заместителем директора департамента.

В июле «Ъ-Сочи» писал, что пост начальника управления по делам казачества и военным вопросам покинул Руслан Ващенко — он также ушел по собственному желанию. Исполняющим обязанности начальника управления тогда назначили Ирину Шарапову.

«Ъ-Кубань» писал, что Государственный советник юстиции 3-го класса Виктор Винецкий назначен прокурором Краснодарского края и приступил к обязанностям 27 июля 2026 года. До этого он работал первым заместителем прокурора Санкт-Петербурга, а ранее занимал должность прокурора Невского района города.

Мария Удовик