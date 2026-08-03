Премьер Удмуртии Роман Ефимов ушел в отставку

И. о. председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов ушел в отставку. Эту информацию «Ъ-Удмуртия» подтвердили в пресс-службе главы и правительства республики. И. о. первого вице-премьера республики является Татьяна Чуракова и, вероятно, полномочия председателя временно будут возложены на нее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, указ о назначении Романа Ефимова председателем правительства Удмуртии тогдашний глава республики Александр Бречалов подписал в декабре 2024 года. С 2021 года господин Ефимов был вице-премьером и отвечал за финансово-экономическое направление. До этого он работал руководителем Регионального центра закупок. В республике Роман Ефимов трудился с 2018 года.

Татьяна Чуракова стала первым зампредседателя в конце 2024 года. До этого она была вице-премьером — курировала здравоохранение и образование. Это пост госпожа Чуракова заняла в 2021 году, после четырех лет работы министром социальной, семейной и демографической политики Удмуртии.

29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова. Врио главы Удмуртии стала Ольга Абрамова.