Врачи извлекли осколки у четверых раненных после атаки ВСУ в Архипо-Осиповке

В Туапсинскую центральную районную больницу №2 были доставлены четверо пострадавших после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке. Об этом сообщил главврач медицинского учреждения Дмитрий Рябоконь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как рассказал господин Рябоконь, все пациенты в данный момент в удовлетворительном состоянии. Им оказали необходимую медицинскую помощь, удалили осколки, инородные тела. Все пациенты от госпитализации отказались и будут отправлены домой.

Напомним, 3 августа в результате атаки украинских БПЛА произошла трагедия в селе Архипо-Осиповка городского округа Геленджик. По данным властей на вечер 3 августа, семь человек погибли и 47 ранены.

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в селе Архипо-Осиповка. Для приема обращений граждан и оказания правовой помощи организована горячая линия.

Сергей Емельянов