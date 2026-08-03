Врачи извлекли осколки у четверых раненных после атаки ВСУ в Архипо-Осиповке
В Туапсинскую центральную районную больницу №2 были доставлены четверо пострадавших после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке. Об этом сообщил главврач медицинского учреждения Дмитрий Рябоконь.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Как рассказал господин Рябоконь, все пациенты в данный момент в удовлетворительном состоянии. Им оказали необходимую медицинскую помощь, удалили осколки, инородные тела. Все пациенты от госпитализации отказались и будут отправлены домой.
Напомним, 3 августа в результате атаки украинских БПЛА произошла трагедия в селе Архипо-Осиповка городского округа Геленджик. По данным властей на вечер 3 августа, семь человек погибли и 47 ранены.
Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в селе Архипо-Осиповка. Для приема обращений граждан и оказания правовой помощи организована горячая линия.