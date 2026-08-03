ВСУ атаковали Геленджик: что известно на данный момент

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

3 августа в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов произошла трагедия в селе Архипо-Осиповка городского округа Геленджик. Изначально губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что погибли три человека, еще 13 пострадали, в том числе дети.

По информации властей, атака велась по объектам гражданской инфраструктуры. Другие подробности власти не озвучивают.

Власти Геленджика напомнили про уголовную ответственность за распространение информации о последствиях атаки ВСУ.

На месте падения БПЛА в Геленджике развернули оперативный штаб.

Для оказания помощи пострадавшим привлечены пять бригад скорой помощи из Геленджика, дополнительно — три бригады из Туапсе, а также запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара.

Власти Геленджика опровергли информацию о сборе помощи пострадавшим от атаки БПЛА. В мэрии отмечают, что в больнице Архипо-Осиповки и городской больнице Геленджика имеется необходимый запас медикаментов и материалов. На месте находится главный врач Сергей Ермаков.

В 13:00 власти уточнили информацию о погибших и пострадавших. По данным регионального оперштаба, в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке число погибших увеличилось до четырех человек. В их числе — один ребенок. Пострадали 10 человек, включая двоих детей.

Спустя полтора часа губернатор сообщил, что количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них — дети. Число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь.

Глава региона назвал произошедшее «целенаправленным ударом киевского режима по мирному населению».

Власти Геленджика заявили, что в больницах хватает донорской крови, опровергнув распространяющуюся в социальных сетях информацию о необходимости экстренной сдачи крови для пострадавших.

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки беспилотных летательных аппаратов в селе Архипо-Осиповка. Для приема обращений граждан и оказания правовой помощи организована горячая линия.