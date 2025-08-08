С ФК «Ростов» хотят взыскать около 476 млн рублей долга

Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) администрации Ростова-на-Дону подал в суд иск к ФК «Ростов» о взыскании с клуба 475,8 млн руб. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В эту сумму входят долг клуба по арендной плате и пеня с 2021 по 2025 годы.

Департамент и клуб заключили договор аренды земли для строительства тренировочной базы на Левом берегу Дона. В иске говорится, что из-за нарушения ответчиком обязательств и неоплаты аренды, которую начисляли раз в квартал, клубу направили дополнительное соглашение к договору аренды участка.

Одним из его условий является внесение арендной платы. Так как ответчик не выполняет данное условие, образовалась задолженность по арендной плате и пене. В адрес ФК «Ростов» была направлена претензия, которую ответчик добровольно не удовлетворил.

Наталья Белоштейн