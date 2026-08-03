Поставщик щебня и песка отсудил у «Ярдормоста» 21,7 млн рублей

Арбитражный суд Ярославской области взыскал с АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области) в пользу ЗАО «Промышленный порт» 21,7 млн руб. в качестве долга и неустойки по договору поставки щебня и песка. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ярославское ЗАО «Промышленный порт» обратилось в суд в связи с тем, что «Ярдормост» не оплатил компании поставленный товар для строительных работ. Щебень и песок компания поставляла в 2025 году.

В январе 2026 года «Промышленный порт» направил областному предприятию претензию с требованием об оплате долга. Однако она не была удовлетворена, что послужило основанием для судебного разбирательства.

Суд решил взыскать с «Ярдормоста» 17,6 млн руб. в качестве долга за товар, 3,7 млн руб. неустойки и 438 тыс. руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины. Решение может быть обжаловано.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках плана финансового оздоровления «Ярдормост» продает невостребованное имущество.

Алла Чижова