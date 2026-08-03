С карьерного завода в Черкесске взыскивают 308 млн рублей за вред почвам

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики принял к производству иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к черкесскому ООО «Призер» о возмещении ущерба почвам на сумму 308,6 мле руб., причинённого несанкционированным размещением отходов. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Поводом для обращения в суд послужило несанкционированное размещение отходов на земельном участке с кадастровым номером 09:02:0030301:19, расположенном в Абазинском районе республики (СПК Абазинский, поле 3К, участки 1–5). Согласно кадастровой карте, площадь участка составляет 173 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — 20,5 млн руб., форма собственности — частная.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Призер» зарегистрировано в 2017 году в Черкесске (КЧР). Основной вид деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициаром предприятия является Руслан Ружицкий. Убыток компании за 2025 год составляет 557 тыс. руб.

Предварительное судебное заседание назначено на 1 сентября 2026 года в 16:00 в здании арбитражного суда по адресу: Черкесск, проспект Ленина, 9, зал 4.

Суд обязал ответчика до 28 августа 2025 года представить отзыв на исковое заявление. В отзыве компании необходимо ответить на ряд правовых вопросов: признаёт ли она предъявленное требование, согласна ли с размером рассчитанного истцом ущерба, является ли уполномоченным лицом по распоряжению спорным участком, а также производились ли ранее какие-либо выплаты в счёт возмещения вреда. При наличии документальных доказательств уплаты взыскиваемой суммы их также надлежит приобщить к материалам дела.

Стороны обязаны обеспечить явку своих представителей в судебное заседание. В случае невозможности участия необходимо письменно уведомить суд о рассмотрении дела в их отсутствие.

Тат Гаспарян