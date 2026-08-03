Водоканал проверят на прочность иском

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора подало иск к АО «Водоканал Ростова-на-Дону» о взыскании 252,3 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду в 2024 году. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области перенёс заседание по делу А53-6138/2026 на 20 августа 2026 года в 15:30. Слушание пройдёт по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10–13.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Водоканал Ростова-на-Дону» зарегистрировано в 1993 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Уставный капитал — 1,5 млрд руб., среднесписочная численность — более 2 тыс. чел. Исполняющий обязанности генерального директора — Ирина Радушева. Выручка предприятия за 2025 год составила 10,3 млрд руб., прибыль — 1,1 млрд руб.

На данном этапе рассмотрения дела подробности не раскрываются. Участникам разбирательства предписано представить дополнительные пояснения и доказательства в обоснование своих позиций.

Это не первый судебный спор между сторонами. Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что Арбитражный суд Ростовской области уже удовлетворил другой иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к «Ростовводоканалу». Предприятие обязали выплатить 342,4 млн руб. ущерба и 52,8 млн руб. пени за экологические нарушения, совершенные в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.

Именно в эти периоды на предприятии действовала программа поэтапного снижения сброса загрязняющих веществ в Дон. Результатов по ней достичь не удалось. Это и стало причиной проверок Росприроднадзара, а после и обращения в арбитражный суд.

В марте 2026 года появилась информация о том, что акции АО «Водоканал Ростова-на-Дону» будут переданы в собственность Ростовской области. Соответствующий указ президента РФ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить передачу в собственность Ростовской области находящихся в федеральной собственности 116 млн обыкновенных акций акционерного общества "Водоканал Ростова-на-Дону"»,— говорится в сообщении.

Бывший директор ростовского АО «Водоканал» Евгений Юркин получил полтора года в колонии-поселении за разглашение государственной тайны (ч.1 ст. 283 УК РФ). В марте 2026 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) рассмотрел в апелляционном порядке дело бывшего генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина. Приговор был оставлен без изменения. Предыдущего директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева в 2022 году обвинили в превышении полномочий. Его предшественника — Дмитрия Кубрака — в том же году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по статье о мошенничестве.

Тат Гаспарян