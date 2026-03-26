Акции ростовского АО «Водоканал» передадут в собственность региона

Акции АО «Водоканал Ростова-на-Дону» будут переданы в собственность Ростовской области. Соответствующий указ президента РФ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

"Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить передачу в собственность Ростовской области находящихся в федеральной собственности 116 млн обыкновенных акций акционерного общества "Водоканал Ростова-на-Дону»,— говорится в сообщении.

Бывший директор ростовского АО «Водоканал» Евгений Юркин получил полтора года в колонии-поселении за разглашение государственной тайны (ч.1 ст. 283 УК РФ). Предыдущего директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева в 2022 году обвинили в превышении полномочий. Его предшественника — Дмитрия Кубрака — в том же году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по статье о мошенничестве.

Наталья Шинкарева