На Ставрополье модернизируют уличное освещение в 42 населенных пунктах

В Ставропольском крае дан старт очередному этапу программы обновления коммунальной световой инфраструктуры: Минераловодский, Кочубеевский и Шпаковский муниципальные округа заключили соглашения со специализированной организацией на проведение работ в 42 населенных пунктах. В их числе — город Минеральные Воды, село Татарка и четыре десятка сельских поселений, станиц и хуторов Кочубеевского округа, сообщили в минпроме региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минпром СК Фото: минпром СК

Реализация проектов охватывает несколько направлений: монтаж более 13 тысяч энергоэффективных светодиодных приборов освещения, строительство порядка 250 километров линий электропередачи, а также внедрение цифровой системы управления. Последняя позволяет в автоматическом режиме регулировать интенсивность света в зависимости от времени суток, оперативно обнаруживать и устранять технические неполадки, а также вести точный учет потребления электроэнергии, исключая её нецелевой расход.

В Минеральных Водах работы уже завершены. Современное цифровое освещение установлено на центральных магистралях, во дворах жилых домов, в парковых зонах и местах отдыха горожан — в общей сложности смонтировано около 9,5 тыс. новых световых приборов.

Программа реализуется по поручению губернатора региона на протяжении почти десяти лет. За это время переход на энергоэффективные технологии уже осуществили Невинномысск, Железноводск, Кисловодск, Ипатово, Михайловск, а также ряд поселений Кочубеевского и Изобильненского округов.

Для Кочубеевского района нынешний контракт стал четвёртым по счету этапом комплексной реконструкции. С 2020 года там уже переоснащено уличное освещение более чем в 50 населенных пунктах, включая административный центр — село Кочубеевское.

Каждое соглашение рассчитано на семилетний срок, в течение которого подрядная организация несет полную ответственность за техническое обслуживание установленного оборудования. Переход на новые технологии обеспечивает снижение расхода электроэнергии до 80 процентов.

«Энергосервисная модель доказала свою результативность. Благодаря переходу на энергоэффективные технологии достигается экономия электроэнергии до 80%. Для жителей это более светлые, комфортные и безопасные улицы. Каждый контракт рассчитан на семь лет, в течение которых компания обеспечивает полное сервисное обслуживание», — подчеркнул исполняющий обязанности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Имран Айдамиров.

Станислав Маслаков