Синоптик рассказал о погоде в Сочи на выходных

На предстоящих выходных, 1 и 2 августа, температура воздуха в Сочи составит около +28…+30 градусов, тогда как жара до +35…+37 градусов ожидается преимущественно в степной части Краснодарского края. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

По словам специалиста, максимальные температуры до +35…+37 градусов характерны для районов, расположенных севернее Главного Кавказского хребта. К ним относятся Краснодар и другие территории степной зоны Кубани. Черноморское побережье, по его оценке, будет находиться в иных погодных условиях. Александр Шувалов отметил, что не может гарантировать отсутствие более высоких температур со стопроцентной уверенностью, однако повторил, что наиболее сильная жара ожидается именно в степных районах края. Для Сочи, по его словам, наиболее вероятна температура воздуха в пределах +28…+30 градусов, которую он охарактеризовал как комфортную для курортного сезона.

Ранее сервис «Яндекс Погода» представил прогноз на предстоящие выходные для Краснодара. Согласно этим данным, в субботу, 1 августа, в краевом центре ожидается ясная и жаркая погода. Северо-восточный ветер будет усиливаться до 6 м/с. Утром температура воздуха составит около +24 градусов, днем повысится до +32, вечером ожидается около +30, а ночью — +24 градуса.

В воскресенье, 2 августа, по прогнозу сервиса, в Краснодаре сохранится солнечная погода. Порывы северо-восточного ветра усилятся до 7 м/с. Утром воздух прогреется до +28 градусов, днем температура достигнет +35, вечером составит около +31, а ночью опустится до +26 градусов.

По информации «Яндекс Погоды», высокие температуры в выходные также ожидаются в Ростове-на-Дону. В то же время наиболее прохладная погода прогнозируется в Екатеринбурге, где дневная температура составит около +19 градусов. В Челябинске также ожидаются более низкие температурные показатели по сравнению с южными регионами.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 1 августа на территории Краснодарского края температура воздуха составит от +16 до +21 градуса, в юго-восточных предгорьях — от +13 до +18 градусов, на черноморском побережье — от +17 до +22 градусов. Днем воздух прогреется до +30…+35 градусов. Осадки не прогнозируются. Скорость ветра при порывах достигнет 12–14 м/с, а на побережье — до 18 м/с.

«Ъ-Сочи» писал, что с начала 2026 года Сочи принял около 4 млн туристов. Одновременно на курорте находятся примерно 180 тыс. отдыхающих.

Мария Удовик