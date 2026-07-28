Сочи с начала года принял около 4 млн туристов

С начала 2026 года Сочи принял около 4 млн туристов, сообщили в пресс-службе администрации курорта. По данным мэрии, одновременно в городе находятся порядка 180 тыс. отдыхающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В ходе заседания городского оперативного штаба по подготовке и проведению летнего курортного сезона также подвели итоги работы по обеспечению общественного порядка. С начала года за несанкционированную торговлю составлено 344 административных протокола. Правоохранительные органы пресекли девять случаев незаконной продажи алкоголя, изъяв более 2 тыс. л спиртной продукции. По пяти фактам использования кальянов в заведениях общественного питания материалы переданы в Роспотребнадзор.

В администрации сообщили, что во всех районах города работают пять мобильных групп, контролирующих соблюдение требований особого противопожарного режима. За сжигание мусора и сухой растительности составлено 19 административных протоколов.

По информации городских властей, санитарно-эпидемиологическая обстановка на курорте остается стабильной. За купание в запрещенных местах с начала года оформлено девять административных протоколов.

Вячеслав Рыжков