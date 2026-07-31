Памфилова встретилась с членами петербургских избиркомов

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 31 июля провела встречу с петербургскими коллегами, рассказал «Ъ Северо-Запад» председатель Горизбиркома Максим Мейксин. На мероприятии в Невской ратуше присутствовали члены городской и территориальных избирательных комиссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова с председателем Горизбиркома Максимом Мейксиным

Фото: Избирком Петербурга Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова с председателем Горизбиркома Максимом Мейксиным

Фото: Избирком Петербурга

«Основной тезис — максимальное обеспечение прозрачности, законности, честности выборов. Такой краеугольный камень всей встречи»,— рассказал господин Мейксин.

По его словам, встреча оказалась «достаточно большой», однако предметно какие-либо вопросы или ситуации, возникшие в преддверии выборов, не обсуждали. Темой разговора стала организация работы территориальных и участковых избирательных комиссий города.

Накануне в Санкт-Петербурге глава ЦИК подписала соглашение о сотрудничестве с АФК «Система» об использовании безэкипажных катеров для доставки избирательной документации в избиркомы в отдаленных территориях. Еще госпожа Памфилова обсудила подготовку к сентябрьским выборам с губернатором Александром Бегловым.

Константин Леньков