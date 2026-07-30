Памфилова обсудила с Бегловым подготовку к выборам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 30 июля принял в Смольном председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Темой разговора стала подготовка к сентябрьским выборам депутатов Заксобрания и Государственной думы. Глава города доложил госпоже Памфиловой, что Смольный выполняет все рекомендации ЦИК по оснащению избирательных участков. Глава Центризбиркома, в свою очередь, поблагодарила Беглова за поддержку сообщества избирательных комиссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦИК и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провели встречу в Смольном

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Глава ЦИК и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провели встречу в Смольном

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Для всех нас это уникальный опыт проведения голосования фактически во время войны, которую Запад развязал против России. Но мы не отказываемся от проведения выборов. Мы их готовим, и я уверена, что мы их достойно проведем вопреки всем потугам западных русофобов»,— приводят слова Памфиловой в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Ранее в этот день госпожа Памфилова в ходе своего визита в Петербург подписала соглашение с председателем совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым о сотрудничестве между ЦИК и корпорацией в части использования беспилотных систем для доставки избирательной документации к избиркомам в отдаленных территориях.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Беспилотник доставит бюллетени на Соловки».

Константин Леньков