Беспилотник доставит бюллетени на Соловки

В Санкт-Петербурге 30 июля представили безэкипажный катер «Странник 575», который в дни голосования в рамках эксперимента будет доставлять избирательные документы к избирательным участкам на труднодоступных территориях. На данный момент такую технологию собираются применить во время выборов на Соловецких островах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Безэкипажный катер «Странник 575», который в дни голосования в рамках эксперимента будет доставлять избирательные документы к избирательным участкам на труднодоступных территориях

Фото: Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Безэкипажный катер «Странник 575», который в дни голосования в рамках эксперимента будет доставлять избирательные документы к избирательным участкам на труднодоступных территориях

Фото: Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

На набережной реки Мойки у Синего моста 30 июля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова следила за маневрами безэкипажного катера «Странник 575». Вместе с госпожой Памфиловой за происходящим с моста наблюдал председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. Катер разработан компанией Sitronics Group (входит в АФК «Система») совместно с петербургской компанией Fortis Marine. В сентябре 2026 с помощью этого пятиметрового судна планируют доставлять избирательную документацию на труднодоступные избирательные участки, где транспортное сообщение отсутствует.

«Странник» может достигать скорости до 50 км/ч и перевозить до тонны груза. Судно оснащено автономной навигационной системой, благодаря которой транспортировка может проходить без вмешательства человека. Маршрут будет прокладывать оператор. Он же в случае необходимости может вручную управлять катером с помощью пульта. Это уже вторая модель — первый «Странник» уже успешно прошел испытания по доставке грузов на остров Монерон примерно в 40 км от побережья Сахалина.

Глава ЦИК Памфилова и основатель корпорации Евтушенков после презентации отправились в Мариинский дворец для подписания соглашения о применении беспилотных технологий при организации выборов депутатов Государственной думы девятого созыва. Госпожа Памфилова уже анонсировала возможность применения беспилотных технологий во время выборов в отдаленных районах, где, по ее словам, реализация волеизъявления граждан обходится «на два порядка выше, чем по всей стране». Новые технологии должны сократить расходы на логистику, полагают в Центризбиркоме.

«Эксперимент предполагает, что до начала голосования беспилотные аппараты доставят в отдельные участковые избирательные комиссии бюллетени и информационные материалы, а после окончания подсчета голосов избирателей на данных избирательных участках в территориальные комиссии таким же образом будут доставлены протоколы об итогах голосования»,— сообщили в ЦИК.

Центризбирком намерен применять беспилотные системы в Республике Карелия, Кемеровской и Архангельской области. Как рассказали "Ъ Северо-Запад" в пресс-службе Sitronics KT, в подписанном соглашении на данный момент идет речь о предоставлении одного судна на нужды избирательной системы. Катер отправится в Архангельск вместе с командой разработчиков. Специалисты будут следовать за «Странником» по маршруту, чтобы в случае экстренной ситуации перевести БЭК на ручное управление. Например, при ухудшении погодных условий, что в Белом море бывает нередко.

На Соловецких островах, по информации избирательной комиссии Архангельской области, числится чуть более 600 избирателей, которым в сентябре предстоит выбирать депутатов Государственной думы. Других кампаний в этот сезон там не запланировано. Обычно всю избирательную документацию — а это и бюллетени, и книги избирателей — доставляют из Архангельска на архипелаг с помощью самолета. Чаще всего, вспоминает секретарь избирательной комиссии Архангельской области Елена Плотицына в беседе с "Ъ Северо-Запад", между материком и архипелагом курсируют чешский Л-410 или советский Ан-24.

«У нас нет больше никакого сообщения. Водного транспорта нет. Из Кеми есть, но это Карелия, а у нас нет. Не скажу, насколько большой груз на этот отдельно взятый участок, где не так уж много избирателей, но все равно там есть и печатная продукция, плакатная»,— рассказала "Ъ Северо-Запад" секретарь избиркома.

В областном избиркоме о готовящемся эксперименте с безэкипажными катерами осведомлены, но пока деталей нового способа доставки электоральных документов не знают. Оценивать целесообразность применения беспилотных технологий там собираются после выборов.

«Это будет первый опыт. Пока не совсем понятно. Сейчас Белое море достаточно неспокойное, поэтому позволят ли погодные условия это все использовать? Если все получится, то, наверное, и оценим»,— добавила госпожа Плотицына.

Отметим, в правительстве Архангельской области уже присматриваются к безэкипажным катерам для доставки грузов на Соловки. В 2025 власти отработали тестовые запуски судна «Бриз» совместно с компаниями «Си Проект» и «Безэкипажная логистика». В областном правительстве сообщали 17 июня, что 2026 год у региона есть «большие планы» по практическому внедрению безэкипажных морских технологий. Их собираются применять в том числе для завоза топлива и вывоза ТКО. Еще отраслью интересуются в «Почте России» и «Вайлдберриз».

Константин Леньков