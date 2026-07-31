Поврежденный деревом автобус в Ярославле отправили на ремонт
В Ярославле отправили на ремонт автобус, на который накануне упало дерево во время грозы. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта со ссылкой на компанию-перевозчика.
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30 июля перевозчик «Стартранс» предупредил о задержке в расписании автобусов и опубликовал фото поврежденного автобуса. Дерево упало на машину, следовавшую по маршруту № 93 «Очапки – Ярославль-Главный», на конечной остановке «Очапки» в Заволжском районе.
«В результате в автобусе были разбиты стекла с двух сторон»,— сообщили в министерстве.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в МБУ «Горзеленхозстрой». Специалисты предприятия прибыли на место и освободили дорогу от упавшего дерева.