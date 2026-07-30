В Ярославле из-за ливня затопило улицы

В Ярославле днем 30 июля прошел сильный ливень, результатом которого стали затопленные улицы и поваленные деревья. Фото последствий непогоды опубликовали очевидцы в соцсетях.

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В частности, застой воды образовался на Которосльной набережной, улицах Нахимсона и Комсомольской, на проспекте Толбухина. Автомобили вынуждены медленно проезжать по глубоким лужам, а ярославцы подворачивают брюки, чтобы не намочить их. На одном из кадров зафиксировано, как поплыл мусорный контейнер. В соцсетях сообщается об упавших деревьях. Так, на проезде Ухтомского дерево рухнуло на автомобиль.

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Согласно данным «Яндекс Карт», в городе 8-балльные пробки. Заторы наблюдаются на Московском проспекте, улицах Нагорной, Наумова и Мельничной. В центральной части наиболее сложная дорожная ситуация на проспектах Октября, Толбухина, улицах Советской, Победы, Некрасова, Большой Октябрьской, Угличской, Городской Вал.

По прогнозам синоптиков, гроза с ливнем и сильным ветром задержится в регионе до 6 утра 31 июля.

Алла Чижова