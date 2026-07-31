Сочинская чиновница задолжала государству

Прокуратура Сочи добивается взыскания с Эллады Мартиросян, бывшего заместителя главы Хостинского района, 3,5 млн руб. в доход РФ. Госпожа Мартиросян осуждена на шесть лет колонии за мошенничество. Чиновница обещала местному предпринимателю помочь с предоставлением в аренду участка с футбольным полем, за что потребовала денег якобы на взятку. Прокуратура инициировала взыскание в качестве гражданско-правового последствия коррупционного поведения осужденной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Макеев / Коммерсантъ Фото: Иван Макеев / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, осужденная за мошенничество бывшая заместитель главы Хостинского района Сочи Эллада Мартиросян привлечена в качестве ответчицы по иску прокурора города о взыскании в казну РФ денежных средств, добытых преступным путем. В иске идет речь о сумме 3,5 млн руб. Центральный райсуд Сочи в июне текущего года удовлетворил требование надзорного ведомства, но решение не вступило в силу, так как ответчица подала жалобу в Краснодарский краевой суд.

Прокуратура Сочи в своем обращении в суд указала на то, что Эллада Мартиросян признана виновной в совершении особо крупного мошенничества, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет. Приговор Центрального райсуда Сочи в отношении госпожи Мартиросян вступил в силу в декабре 2025 года и был оставлен без изменений кассационной инстанцией в июне текущего года.

Надзорное ведомство в заявлении о взыскании пояснило, что чиновница совершила мошенничество, используя свое положение в муниципальных органах власти вопреки интересам службы для незаконного коррупционного обогащения. По мнению прокуратуры, действия госпожи Мартиросян подрывают основы функционирования государственных институтов и дискредитируют авторитет органов власти.

«Денежные средства, добытые Элладой Мартиросян преступным путем, подлежат взысканию в доход государства. В противном случае не будут достигнуты цели по предупреждению преступлений коррупционной направленности»,— подчеркнуло надзорное ведомство.

В 2023 году к Элладе Мартиросян обратился местный предприниматель, который попросил ее помочь с получением в аренду участка в Хостинском районе под эстакадой на трассе Джубга—Сочи. Заявитель пожаловался, что в районной администрации ему несколько раз отказывали в заключении договора под разными предлогами. Территория площадью 16 соток, предназначенная для размещения спортивных объектов, находилась в бессрочном пользовании администрации Хостинского района. Местные жители играли там в футбол, но площадка требовала благоустройства.

В разговоре с Элладой Мартиросян предприниматель пообещал построить поле для мини-футбола, но при условии официальной передачи ему прав на участок. Чиновница пообещала повлиять на ситуацию и потребовала за содействие 3,5 млн руб. якобы в качестве взятки.

Обсуждая ситуацию, госпожа Мартиросян и ее знакомый вели законспирированную переписку, в которой фигурировали «три с половиной лимона-апельсина». Заместитель главы района получила деньги наличными, однако договор аренды участка так и не был заключен, а вскоре правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Действия Эллады Мартиросян были квалифицированы как мошенничество, в чем призналась и сама бывшая чиновница. Женщина понимала, что по должности она никак не могла повлиять на распоряжение участком, более того, этот вопрос находится в сфере ответственности городской, а не районной администрации. В ходе расследования уголовного дела госпожа Мартиросян раскаивалась и жаловалась на тяжелое материальное положение.

В гражданском процессе в Центральном райсуде Сочи по иску прокуратуры представитель Эллады Мартиросян не участвовал, позиция ответчицы представлена не была. Суд, изучив доводы прокуратуры, согласился с мнением надзорного ведомства о том, что денежные средства, полученные Элладой Мартиросян преступным путем, не могут оставаться в ее распоряжении и подлежат взысканию в казну РФ.

Анна Перова, Краснодар