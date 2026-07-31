Петербургский избирком снял с выборов кандидата с танком в декларации

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 31 июля аннулировала регистрацию кандидата в депутаты Законодательного собрания от «Справедливой России» Ярослава Кострова, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Общественника сняли с выборов из-за протокола о демонстрации запрещенной символики. На заседании Горизбиркома господин Костров не присутствовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общественника сняли с выборов из-за протокола о демонстрации запрещенной символики

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Общественника сняли с выборов из-за протокола о демонстрации запрещенной символики

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Суд в Петербурге 14 июля арестовал господина Кострова на 10 суток за демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Правоохранительные органы вменили ему публикацию пятилетней давности с упоминанием соцсетей, принадлежащих признанной экстремистской и запрещенной в России Meta. Сейчас Ярослав Костров пытается оспорить решение суда в третьем кассационном суде общей юрисдикции.

Лица, привлеченные к ответственности по статье о демонстрации экстремистской символики, временно утрачивают пассивное избирательное право и не могут быть избраны на выборах любого уровня в течение года. Ранее по этой причине не допустили к участию в голосовании лидера фракции КПРФ в Заксобрании Ленинградской области Ивана Апостолевского. Также из-за похожих протоколов не смогли принять участие в выборах «яблочники» Александр Шишлов и Ольга Штанникова.

Определенную известность господин Костров получил после публикации его декларации на сайте Горизбиркома. Согласно документу, у кандидата в собственности есть советский танк Т-34-76, 162-метровая яхта Eclipse, гоночный болид Ferrari 125 F1, вертолет Ми-8 и бомбардировщик Ту-160. Еще в графе о транспортных средствах он указал «Пухосос».

Константин Леньков