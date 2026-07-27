Лишенный права избираться в ЗакС Петербурга общественник задекларировал танк, яхту Абрамовича и пухосос

Общественный деятель Ярослав Костров, баллотирующийся в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщил избирательной комиссии, что обладает пятью транспортными средствами. В сведениях о доходе и имуществе он указал танк Т-34-76, яхту Eclipse, гоночный болид Ferrari 125 F1, а также вертолет Ми-8 и стратегический бомбардировщик Ту-160. Еще, согласно документу, опубликованному на сайте Горизбиркома, на Кострова оформлен «Пухосос» от компании «Ян-Дек-С» (стилистика сохранена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общественный деятель Ярослав Костров поделился сведениями о доходе и имуществе

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Общественный деятель Ярослав Костров поделился сведениями о доходе и имуществе

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Отметим, господин Костров, отчитавшийся о годовом доходе в 1,5 млн рублей, указал точные данные яхты Eclipse. Судно с идентификатором 1009613 спущено на воду в 2009 году. Название и номер яхты полностью совпадает с данными 162-метровой суперяхты Романа Абрамовича. На момент спуска она считалась самой большой частной моторной лодкой в мире. По данным сервиса VesselFinder, с марта судно с соответствующим номером находится в порту турецкого города Гёльджюк.

«Все мое, в чем проблема? Купил у Абрамовича. <...> Если им что-то не нравится – они могут напрямую ко мне обратиться, я предоставлю документы купли-продажи данного оборудования»,— прокомментировал необычную декларацию корреспонденту «Ъ Северо-Запад» господин Костров.

На выборы Костров шел от партии «Справедливая Россия». Он включен в список кандидатов в Заксобрание по единому округу. Вскоре послы выдвижения на общественника составили административный протокол по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП) и арестовали на 10 суток. Из-за этого он формально не может быть избран на любые выборные должности в течение года с момента привлечения к ответственности.

Константин Леньков