Власти Удмуртии собирают информацию от селлеров, чьи товары сгорели на складе WB

Корпорация развития Удмуртии (КРУР) начала собирать информацию о селлерах, чьи товары пострадали при пожаре на складе Wildberries в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сарапула Фото: пресс-служба администрации Сарапула

«Мы уже готовим предложения по региональным мерам поддержки и хотим учесть в них потребности пострадавших предпринимателей»,— объяснили в КРУР.

Напомним, беспилотники ВСУ ударили по центру в Сарапуле около 09:00. Это привело к возгоранию на объекте. Сотрудники были эвакуированы заблаговременно. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. В городе закрыли движение по Ижевскому тракту, вдоль которого находится центр. На место прибыла Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова для проведения оперштаба.

Подробнее об этом — в материале «Этот день хотелось бы начать иначе».