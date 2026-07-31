Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Новороссийска по делу о госизмене

Южный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Дениса Попова. Его признали виновным в государственной измене, участии в запрещенной экстремистской и террористической организации, а также содействии деятельности группировке и ее финансировании (ст. 275, ч. 2 ст. 282.2, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 282.3 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в мае 2020 года осужденный изучил пропагандистские материалы организации «Артподготовка» (признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ) и примкнул к ней, разделив ее цели — насильственную смену власти и изменение конституционного строя России. Тогда же он оформил ежемесячную платную подписку на аккаунт руководителя организации. В ноябре 2020 года фигурант заполнил анкету для вступления в оперативную группу по сбору разведывательных данных и стал ее участником. С 28 декабря 2020 года по 14 сентября 2021 года он собирал в Новороссийске сведения о передвижении военной техники и перемещении кораблей в гавани и передавал их руководителю организации.

Помимо этого Денис Попов собрал данные об учениях и маневрах Черноморского флота: изображения военных кораблей, береговой инфраструктуры военной гавани, участков акватории Цемесской бухты с условными обозначениями и указанием мест стоянки судов. В период с 14 сентября 2021 года по 18 апреля 2021 года он также собирал сведения о передвижении военной техники ВС России в Новороссийске, прибытии и стоянке кораблей и подводных лодок в военной гавани, а также о возможном появлении в районе нефтебазы Грушовая охраняемых лиц из числа объектов государственной охраны РФ. Все эти данные он передавал членам террористической организации. С 1 октября 2021 года по 1 марта 2022 года Попов перечислял денежные средства на счет организации.

Суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые пять лет из которых он проведет в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Мария Хоперская