Эфир ярославского областного телеканала вновь приостановлен из-за дождя

Вещание областного телеканала «ЯПервый» (принадлежит правительству региона) вновь приостановлено из-за сильного дождя. Об этом сообщается в соцсетях телеканала.

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«Из-за сильного дождя нас затопило, крышу подрядчик так и не закрыл. Чтобы избежать ЧП, мы вынуждены выключить все оборудование и остановить вещание»,— говорится в сообщении телеканала.

В прошлый раз вещание было приостановлено 22 июля на фоне непогоды. Пояснялось, что подрядчик, который ведет капремонт в помещениях телеканала на улице Советской, демонтировал крышу, но не обеспечил временную защиту от осадков. Это привело к потопу в пристройке с оборудованием.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 30 июля из-за ливня затопило улицы в Ярославле.

Алла Чижова