Ярославское минприроды 18 раз проверяло «Регион-Склад» за 1,5 года

Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области в период с 2025 по 2026 год провело в отношении предприятия по очистке железнодорожных цистерн «Регион-Склад» 18 надзорных мероприятий. Об этом сообщили в министерстве.

«По результатам проведения указанных мероприятий были выявлены нарушения природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха, виновные лица были привлечены к административной ответственности»,— пояснили в минприроды.

Площадка по подготовке цистерн под налив нефтепродуктов «Регион-Склада» находится на земельном участке «РЖД» по договору субаренды. По данным минприроды, договор расторгнут. Однако такое решение не устроило «Регион-Склад», и тот обжаловал его в суде. ООО «РЖД» вышло со встречным иском об освобождении земельного участка от находящихся на нем объектов.

«Дело рассматривается судом с 21 мая 2025 года. 14 июля 2026 года Арбитражный суд Ярославской области в очередной раз отложил рассмотрение до 7 сентября»,— сообщили в минприроды.

Жители Фрунзенского района на протяжении длительного времени сообщают о неприятном запахе. Источником выбросов они называют «Регион-Склад». Вместе с тем, как сообщал «Ъ-Ярославль» гендиректор предприятия Алексей Морозов, в период приостановки работы предприятия жалобы жителей на смог продолжались.

Алла Чижова