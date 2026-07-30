За пределами белого куба

Искусство в современном архитектурном проекте уже не ограничивается ролью финального акцента. Скульптура, живопись или световая инсталляция все чаще определяют характер пространства еще на стадии концепции — влияют на выбор материалов, освещение, маршруты движения и ключевые визуальные акценты. Вместе с тем они многое говорят о владельце — его статусе, эстетических предпочтениях и понимании качества жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка Алсу Амри «Фактура памяти»

Фото: Елена Арзуманова Выставка Алсу Амри «Фактура памяти»

Фото: Елена Арзуманова

При этом результат зависит не столько от бюджета или количества произведений, сколько от осмысленности выбора. Случайные покупки остаются просто дорогим акцентом. Продуманная арт-политика, напротив, работает на долгосрочную репутацию и может превратить коллекцию в настоящий имиджевый и даже инвестиционный актив.

Независимый куратор Елена Арзуманова расширяет этот взгляд. По ее мнению, сегодня искусство в пространстве выходит далеко за пределы декоративной функции. Оно становится важной частью общей концепции места, где определяющее значение имеет не только визуальное соответствие, но и та смысловая роль, которую произведение выполняет в конкретной среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Независимый куратор Елена Арзуманова

Фото: Елена Арзуманова Независимый куратор Елена Арзуманова

Фото: Елена Арзуманова

«Искусство работает как инструмент, создающий связь между произведением, архитектурой и человеком. Работа начинается с анализа контекста: особенностей места, его функции, аудитории и тех смыслов, которые важно раскрыть. Поэтому главное — понять, какую роль произведение сможет сыграть в этой среде какой диалог создать и какие акценты усилить»,— поясняет она.

Даже в классическом выставочном пространстве — «белом кубе» — экспозиция превращается в выстроенную систему. Здесь важны не только сами произведения, но и их взаимосвязь, последовательность восприятия, архитектура и взаимодействие зрителя с проектом. В ограниченной среде можно создать сложную структуру смыслов, в которой человек не просто рассматривает работы, а погружается в идею.

Такой подход был реализован в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле. Задача заключалась не просто в размещении произведений искусства, а в выстраивании концепции так, чтобы сама архитектура стала частью художественного высказывания. В результате пространство, которое раньше оставалось незаметным, обрело новое культурное значение.

По тому же принципу был выстроен и другой проект в ресторане «Сказка». Здесь искусство рассматривалось не как элемент декоративного оформления, а как часть характера и философии места. Произведения подбирались не только по принципу визуального соответствия среде, но и с позиции смысловой связи с атмосферой места. Эта идея получила продолжение в гастрономической части: шеф-повара создали серию коктейлей, вдохновленных работами художников. Искусство стало частью целостного опыта, объединив зрительное восприятие, вкус и эмоциональное впечатление.

Еще один пример — экспозиция на фестивале «Пир на Волге», где художественные объекты стали частью его визуального пространства. Они влияли на движение людей, становились точками притяжения и новыми поводами для общения. Это показало, что искусство способно осмысленно существовать не только внутри музейных или коммерческих стен, но и активно формировать городскую среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставочный проект «Пространство перехода», КЗЦ «Миллениум» Фото: Елена Арзуманова Ресторан «Сказка». Художник: Эльмира Сафина Фото: Елена Арзуманова Антонина Фатхуллина «Скажи по другому». Фестиваль «Пир на Волге» Фото: Елена Арзуманова Следующая фотография 1 / 3 Выставочный проект «Пространство перехода», КЗЦ «Миллениум» Фото: Елена Арзуманова Ресторан «Сказка». Художник: Эльмира Сафина Фото: Елена Арзуманова Антонина Фатхуллина «Скажи по другому». Фестиваль «Пир на Волге» Фото: Елена Арзуманова

Все эти примеры демонстрируют главное: искусство работает по-настоящему сильно тогда, когда создает живую, осмысленную связь между человеком и местом, заключает госпожа Арзуманова.

Ярославский опыт показывает, что этот подход уже находит воплощение. От музеев и галерей до ресторанных интерьеров и общественных зон, город все чаще использует произведения искусства не просто как украшение, а как инструмент формирования новой городской идентичности и атмосферы.

Для девелоперов, отельеров, представителей банковского сектора и крупных компаний это открывает серьезные возможности. Искусство становится частью корпоративной идентичности, помогает выразить ценности компании и создает особую атмосферу для встреч, переговоров и закрытых мероприятий. Органично интегрированное в пространство, оно усиливает привлекательность объекта, формирует эмоциональную связь с аудиторией, укрепляет доверие и со временем может стать заметным конкурентным преимуществом.

В конечном итоге речь идет не только об эстетике. Художественное оформление влияет на наше восприятие среды — и, как следствие, на наше отношение к месту и бренду, который его создает. А это уже вопрос не вкуса, а стратегии.

Ольга Распутина