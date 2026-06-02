В Сочи застройщиков осудили за коттеджный поселок на оползневом склоне

Хостинский райсуд Сочи признал застройщиков Александра Приданникова, Андрея Аллилуева, Николая Бабогло и Александра Кочергина виновными в причинении ущерба на сумму 130 млн руб. покупателям жилья в коттеджном поселке «Горная поляна», сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. В октябре 2021 года поселок пострадал после оползня. С учетом роли каждого из группы застройщиков подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года девяти месяцев до трех лет в колонии-поселении.

Поселок «Горная поляна» в селе Сергей-Поле включал 22 участка, продажи жилья начались в 2019 году. Суд установил, что территория Сергей-Поля относится к наивысшей категории сложности инженерно-геологических условий. Застройщики знали об опасности оползней, что требовало применения специальных технологий. Однако рекомендации специалистов были проигнорированы. В ночь на 5 октября 2021 года в Сочи прошел мощный ливень. Из-за этого с горного склона сошел оползень объемом более 1 млн кубометров, а коттеджи в «Горной поляне» сместились вниз на несколько метров.

Анна Перова, Краснодар