Аэропорт Сочи 30 июля обслужит около 34 тысяч пассажиров

Аэропорт Сочи 30 июля работает в штатном режиме, за сутки планируется обслужить около 34 тыс. пассажиров на прилет и вылет. Скоплений людей в терминале нет, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным аэропорта, на прилет запланировано 88 рейсов и около 19 тыс. пассажиров, на вылет — 96 рейсов и около 15 тыс. пассажиров.

Все операции — от регистрации до посадки — проходят в штатном режиме. Информация об услугах для пассажиров задержанных рейсов, включая предоставление напитков, питания и размещение в гостинице, размещена на специальных информационных экранах в зоне регистрации секторов В2 и А2, а также в зоне ожидания вылетов.

Решения о переносе, отмене или объединении рейсов принимают авиакомпании. Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт уточнять статус своего рейса у перевозчика, а также следить за объявлениями, электронными табло и информацией на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпании.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи 30 июля продолжает обслуживание рейсов на прилет и вылет в штатном режиме. Все технологические процессы, включая регистрацию пассажиров, предполетный досмотр и посадку на рейсы, выполняют без ограничений.

Анна Гречко