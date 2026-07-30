Аэропорт Сочи сообщил о штатной работе после ночных ограничений

Аэропорт Сочи 30 июля продолжает обслуживание рейсов на прилет и вылет в штатном режиме. Все технологические процессы, включая регистрацию пассажиров, предполетный досмотр и посадку на рейсы, выполняют без ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

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По данным аэропорта, обстановка в общей зоне терминала и зоне ожидания вылета остается спокойной. Скоплений пассажиров не зафиксировано, обслуживание рейсов продолжается в обычном режиме.

Согласно суточному плану, 30 июля аэропорт должен принять 88 рейсов и около 19 тыс. пассажиров. На вылет запланировано 96 рейсов, которыми воспользуются около 15 тыс. человек.

Для пассажиров задержанных рейсов в терминале разместили информацию о порядке предоставления авиакомпаниями предусмотренных услуг. На специальном информационном экране опубликованы сведения о выдаче прохладительных напитков, горячего питания и размещении в гостиницах. Информационные экраны находятся в зоне регистрации секторов В2 и А2, а также в зоне ожидания вылета.

В аэропорту напомнили, что решения о переносе времени вылета, отмене или объединении рейсов принимают авиаперевозчики. В связи с этим пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус своего рейса у авиакомпании перед поездкой в аэропорт.

Также пассажирам рекомендовали следить за оперативной информацией через систему аудиообъявлений в терминале, электронные табло и информационные экраны, а также на официальных ресурсах аэропорта Сочи и авиакомпаний.

По информации аэропорта, все службы продолжают работу в штатном режиме. Регистрация, оформление багажа, предполетные процедуры и посадка на рейсы выполняются в соответствии с действующим расписанием, а пассажирский терминал продолжает принимать и отправлять рейсы без скопления людей в зонах обслуживания.

Мария Удовик