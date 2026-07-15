В Сочи устраняют утечку на магистральном водоводе диаметром 600 мм

Специалисты МУП Сочи «Водоканал» приступили к аварийно-восстановительным работам на улице Лермонтова в Хостинском районе. Поводом для ремонта стала выявленная нештатная ситуация на сети водоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время сотрудники предприятия с использованием специализированной техники проводят земляные работы, чтобы обеспечить доступ к магистральному водоводу диаметром 600 мм. После завершения вскрытия участка специалисты приступят к устранению выявленной утечки.

В «Водоканале» сообщили, что ремонтные работы выполняют без отключения потребителей от водоснабжения. На предприятии отметили, что ситуация находится под контролем, а все необходимые мероприятия проводят в максимально оперативном режиме.

Работы ведутся на одном из участков магистральной сети водоснабжения Хостинского района. Для проведения ремонта задействовали специализированную технику, которая позволяет обеспечить доступ к трубопроводу и выполнить восстановление поврежденного участка.

Ранее сообщалось, что с 13 по 17 июля в двух районах Большого Сочи временно приостановили подачу горячего водоснабжения. Ограничения связаны с проведением плановых работ на объектах коммунальной инфраструктуры. Одновременно коммунальные службы продолжают устранять нештатные ситуации на сетях водоснабжения, не допуская отключения абонентов там, где это возможно. Сейчас аварийный ремонт на улице Лермонтова продолжается, после завершения земляных работ специалисты приступят к ликвидации утечки на магистральном водоводе.

Мария Удовик