Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Утвержден перечень ярославских больниц для медосвидетельствования мигрантов

В Ярославской области медицинское освидетельствование иностранных граждан смогут проводить только четыре больницы. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Евраев.

Ярославская областная клиническая туберкулезная больница

Ярославская областная клиническая туберкулезная больница

Фото: Ярославская областная туберкулезная больница

Ярославская областная клиническая туберкулезная больница

Фото: Ярославская областная туберкулезная больница

Мигрантов будут проверять на наркотики, ВИЧ и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих. В перечень уполномоченных организаций вошли Областная инфекционная клиническая больница, Ярославская областная клиническая туберкулезная больница, Областной кожно-венерологический диспансер и Ярославская областная клиническая наркологическая больница. Указ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

С этого же момента вступит в силу закон, ужесточающий правила обязательного медицинского освидетельствования для трудовых мигрантов. Теперь иностранные граждане должны пройти обследование в течение месяца, а не 90 дней после въезда в Россию. Кроме того, мигранты должны будут проходить ежегодное повторное медосвидетельствование. Прохождение процедур будет обязательным для получения разрешения на временное проживание или работу.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд