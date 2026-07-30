Утвержден перечень ярославских больниц для медосвидетельствования мигрантов

В Ярославской области медицинское освидетельствование иностранных граждан смогут проводить только четыре больницы. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская областная клиническая туберкулезная больница

Фото: Ярославская областная туберкулезная больница Ярославская областная клиническая туберкулезная больница

Фото: Ярославская областная туберкулезная больница

Мигрантов будут проверять на наркотики, ВИЧ и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих. В перечень уполномоченных организаций вошли Областная инфекционная клиническая больница, Ярославская областная клиническая туберкулезная больница, Областной кожно-венерологический диспансер и Ярославская областная клиническая наркологическая больница. Указ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

С этого же момента вступит в силу закон, ужесточающий правила обязательного медицинского освидетельствования для трудовых мигрантов. Теперь иностранные граждане должны пройти обследование в течение месяца, а не 90 дней после въезда в Россию. Кроме того, мигранты должны будут проходить ежегодное повторное медосвидетельствование. Прохождение процедур будет обязательным для получения разрешения на временное проживание или работу.

Алла Чижова