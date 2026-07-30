Утвержден перечень ярославских больниц для медосвидетельствования мигрантов
В Ярославской области медицинское освидетельствование иностранных граждан смогут проводить только четыре больницы. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Евраев.
Ярославская областная клиническая туберкулезная больница
Фото: Ярославская областная туберкулезная больница
Мигрантов будут проверять на наркотики, ВИЧ и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих. В перечень уполномоченных организаций вошли Областная инфекционная клиническая больница, Ярославская областная клиническая туберкулезная больница, Областной кожно-венерологический диспансер и Ярославская областная клиническая наркологическая больница. Указ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
С этого же момента вступит в силу закон, ужесточающий правила обязательного медицинского освидетельствования для трудовых мигрантов. Теперь иностранные граждане должны пройти обследование в течение месяца, а не 90 дней после въезда в Россию. Кроме того, мигранты должны будут проходить ежегодное повторное медосвидетельствование. Прохождение процедур будет обязательным для получения разрешения на временное проживание или работу.