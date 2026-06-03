Совфед ужесточил правила медосмотра мигрантов при въезде в Россию

Совет федерации на пленарном заседании одобрил закон, которым вводятся меры по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья мигрантов. Это следует из документа на сайте верхней палаты.

На данный момент после въезда в Россию мигранты должны за 90 дней пройти медицинское освидетельствование, чтобы врачи могли убедиться в отсутствии опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также фактов употребления наркотиков. Согласно закону, данный срок сокращается до 30 дней. Кроме того, мигранты, которые приехали в страну более чем на 30 дней, обязаны проходить медосвидетельствование ежегодно.

Обследование будут оплачивать сами мигранты или же их работодатели. Также документ предусматривает запрет на посредничество при обследовании трудовых мигрантов. Медосвидетельствование смогут проводить только уполномоченные на это организации. Прохождение процедур будет обязательным для получения разрешения на временное проживание или работу.

По итогам процедуры будет оформляться заключение, в том числе в электронной форме с занесением в единую информационную систему (ЕГИСЗ). Если во время обследования у мигранта обнаружат опасные заболевания, то медицинская организация должна будет за сутки уведомить об этом МВД и Роспотребнадзор.

Помимо этого, за отказ или уклонение от медосвидетельствования мигранту будет грозить штраф от 25 до 50 тыс. руб. с административным выдворением из России. Если такой штраф не будет уплачен в срок, сумма увеличивается вдвое, также возможно выдворение из страны.

Законом вводятся штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранцев на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ. Для граждан штраф составит от 25 до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн руб. В случае подписания закона президентом он вступит в силу 1 сентября 2026 года.

В конце мая депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении поправки, ужесточающие правила медосвидетельствования для прибывающих в страну мигрантов. Инициативу на рассмотрение в Госдуму в январе 2026 года группой из 427 депутатов, включая спикера нижней палаты Вячеслава Володина.